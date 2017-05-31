İktidar ortağı SPD'den "İncirlik'ten çekilme" kararı

Almanya'da hükümet ortaklarından Sosyal Demokrat Parti (SPD), Türkiye’nin Alman milletvekillerine İncirlik’i ziyaret izni vermemesi nedeniyle Alman askerlerinin çekilmesi yönünde karar aldı.

Kararın alındığı meclis grup toplantısı sonrasında DW Türkçe’ye konuşan SPD'nin Meclis Grup Başkan Vekili Rolf Mützenich alınan kararı, nedenleri ve bundan sonra ilişkilerin geleceği hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

DW Türkçe: SPD'nin Federal Meclis Grup Toplantısı’nda İncirlik konusunda alınan karar neler öngörüyor?

Rolf Mützenich: SPD'nin Federal Meclis Grubu geçen haftalarda Başbakan Angela Merkel’den, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek, Federal Meclis heyetlerinin ziyaretlerinin genel prensiplere bağlanması konusunda istekte bulunmuştu. Ne yazık ki, geçen hafta NATO Zirvesi sırasında yapılan görüşme sonuç vermedi. Biz şimdi özgüvenli, bağımsız bir meclis olarak, ‘Artık Alman askerleri çekilebilir’ kararıyla Türk hükümetine mesaj verilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

DW Türkçe: Başbakan Merkel, Alman Dışişleri Bakanı Gabriel’in Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile görüşmesini beklemek istediğini söyledi. Siz umutlu değil misiniz? Bu görüşmenin sonuç vermeyeceğini mi düşünüyorsunuz?

Rolf Mützenich: Umutlu bir siyasetçiyim ve her zaman sonunda çözüm bulunabileceğine inanıyorum. Ama diğer yandan Federal Meclis’in görevi, Türk hükümetine bağımsız olduğumuzu, askeri misyonlar konusunda karar verdiğimizi, bu kapsamda da askerlerimizi ziyaret etme hakkına sahip olmak istediğimiz mesajını açıkça vermek istiyoruz. Bugün aldığımız kararın ayrıca Türk mevkidaşı ile görüşmesi öncesinde Dışişleri Bakanımız Gabriel'in pozisyonunu güçlendireceği kanaatindeyiz. Ayrıca gerçekçi olmak gerekiyor, Türk siyasetindeki gelişmeler nedeniyle nihayetinde karar Erdoğan tarafından alınacaktır. Anlaşılan o ki geçtiğimiz hafta Erdoğan Merkel’e, bu konuyla ilgili talebine olumsuz yanıt vermiş zaten.

DW Türkçe: Asker çekme kararı ne zaman alınır?

Rolf Mützenich: Federal Meclis’in onayladığı İncirlik’e asker gönderme kararı, askerlerin çekilmesi konusunda Federal Hükümet’e yetki veriyor. Karar hem askerlerin çekilmesi hem de başka bir görev bölgesi belirlenmesi konularında hükümete verilmiş yetkileri içeriyor. İncirlik seçilmişti çünkü Federal Hükümet misyonun en iyi şekilde orada yerine getirilebileceği kanaatini taşıyordu. Şimdi Ürdün ya da Kıbrıs gibi başka bir ülke daha uygun görülürse hükümet bu konuda karar alma yetkisine sahip. Koalisyon ortağımızla bu kararı bu hafta almak isterdik. Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU), özgüvenli bir meclis tavrı sergilenmesi yönündeki tutumumuzu izlemek istememesinden ötürü biraz hayal kırıklığı yaşadık.

DW Türkçe: Alman askerlerinin çekilmesi, Türkiye-Almanya ilişkilerini nasıl etkiler?

Rolf Mützenich: Öncelikle NATO açısından sıkıntı yaratır. Çünkü bu savunma ittifakı Almanya, Türkiye ve diğer 26 üyeden oluşuyor ve gayet tabii ki müttefikler arası güvene dayalı ilişkiler zarar görür. Öte yandan Almanya ile Türkiye ilişkilerinde zaten çok ağır sorunlar yaşanıyor. Alman askerlerinin İncirlik’ten çekilmesi yine zor ve çok ağır bir karar. Türk hükümeti şunu çok iyi anlamalı: Bizim açımızdan da işbirliğinin belirli sınırları var. İlişkilerde bütüncül bir yaklaşım gerekli. Özellikle Ankara bu yaklaşımı benimsemeli, Gümrük Birliği ya da turizm gibi bir çok konuda görüşmelerin yapılabilmesi ve başarıyla sonuçlanabilmesi için. Türk hükümeti şunu iyi anlamalı: AB’nin Türk hükümeti ile yürüttüğü görüşmelerde, Almanya güçlü söz hakkına sahip.

DW Türkçe: Yani İncirlik konusunda uzlaşılamaması halinde sadece askeri işbirliği alanında değil diğer alanlarda da bunun sonuçları olacağını söylüyorsunuz?

Rolf Mützenich: Mutlaka Türk hükümeti ile aslında memnuniyetle, işbirliği içerisinde karara bağlamak istediklerimizi güçleştirecektir.

DW Türkçe: Türk hükümetinden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan beklentiniz nedir?

Rolf Mützenich: Türk hükümetine saygım büyük ancak şunu da biliyorum, kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, Saray’da alınıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anayasa referandumu sonrasında aklıselim hareket etmesini, durumu bir kez daha değerlendirmesini diliyorum. Onun yerinde olsam endişeli olurdum. Çünkü referandumda çok belirgin bir sonuç çıkmadı. Tüm büyük kentlerde hayır oranı daha yüksek çıktı. Bu nedenle Erdoğan’ın hayata geçirmek istediklerini hayata geçirirken AKP grubuyla çok dikkatlice hareket etmesi akıllıca olur. Çünkü tüm bunlar Türk-Alman ilişkilerini olduğu kadar Türkiye-AB ilişkilerini zora sokmaya devam edecektir.

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