İktidar ömürden çalıyor!

Cleveland Kliniği yaşlanma uzmanı Roizen, Beyaz Saray’ın ’1 yılda 2 yıl’ yaşlandırdığına dikkati çekti. Türkiye’de de aslında durum farksız. Uzmanlar da yüksek stresin yaşlılığı hızlandırdığını vurguladı.



ABD Başkanlık koltuğunda oturanlar ’1 yılda 2 yıl’ yaşlanıyor. Ünlü Cleveland Kliniği’nden yaşlanma uzmanı Michael Roizen, Beyaz Saray’da çalışma stresinin, aklanan saçlar, yüzde kırışıklıklar ve kilo dalgalanmaları şeklinde kendisini gösterdiğini belirtti.

Michael Roizen, "Demokrat veya Cumhuriyetçi, spor yapsın ya da yapmasın, sigara içsin ya da içmesin hiç ama hiç fark etmiyor. 8 yılda 16 yıl yaşlanıyorlar" dedi. Northeastern Üniversitesi’nde siyaset bilimcisi ve ’The Mortal Presidency’ adlı kitabın yazarı olan Robert E. Gilbert ise George Washington’dan Richard Nixon’a kadar 36 ABD Başkanı’nın 25’inin, sigorta şirketlerinin kullandığı ölçeklere göre normal yaşam süresinden önce öldüklerine işaret etti.



Türkiye’deki durum



Başbakan başta olmak üzere olmak Türkiye’de de siyaset yapmak büyük bir sorumluluk ve stres kaynağı. Uzmanlar kişilerin stres tolerasyon kabiliyetinin bu durumda çok önemli olduğu noktasında birleşiyor. Süleyman Demirel yüksek stres kontrolü sayesinde dinç kalan liderlerden. Eski başbakan Tansu Çiller ise fazla başarılı değil. Ancak hiçbir lider, "Öfke de bir hitabet biçimidir" diyen Başbakan Erdoğan kadar stresli değil. İşte uzmanların bu konudaki görüşleri:



Erdoğan yaşına uyum gösteriyor



Prof. Dr. Mehmet Akif Karan (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı Öğretim Üyesi)



Siyasetin stresi yorar, yükü insanları çok yıpratır. Siyasetçi, tedavilerini, koruyucu hekimliğini sağlıklı uygulayamazsa, yorgunluk ve stresin yanında, kişisel yapısı çok eğilimiyse, stresin yol açtığı, örneğin yüksek tansiyona, damar sertliğine, şeker hastalığının kontrolsüzlüğüne bağlı olarak bazı hastalıklara daha eğilimli olur. Dışarıdan gördüğüm Tayyip Erdoğan, yaşıyla uyum gösteren biri. İktidara geldiği 5 yılda saçlarının biraz dökülmesi doğal. Zaman zaman bakıyorum güler yüzlü, zaman zaman bakıyorum yorgun görünüyor.



Düzensiz yaşam yoruyor



Prof. Dr. Çimen Karasu: (Gazi Üniversitesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi-AntiAging ve Estetik Tıp Derneği Başkanı)



olmak, çok fazla sorumluluğu, mücadeleyi ve çoğu zaman düzensiz ve hızlı yaşam koşullarını beraberinde getirdiği için biyolojik yaşlanma süreçlerini hızlandırıyor. Zihnin devamlı meşguliyeti, dinlenememe, sorun çözümlemede karşılaşılan sorunlar, dirençler, fonksiyonel gıdaları yeteli alamama, bağışıklık sisteminin yetersiz kalmasına neden olur.



İktidar aslında gençleştirir



Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: (Yaşasın Hayat Kliniği’nin kurucusu)



Siyasetçiler siyaset yaptıkları süre içinde özellikle iktidar olursa daha genç kalırlar. Muhalefete geçtikleri zaman yaşlanma süreleri artar. Ben Türkiye’de tam tersine 1 yıllık iktidarın 3 yıl ömür eklediğini görüyorum. Kenan Evren, Celal Bayar, İsmet İnönü örneklerdir. Siyaset yapan insanlar daha uzun ömürlü olmuştur. Bu paradoks gibi görünse de stres yönetimiyle ilgili bir durum.



Saçları beyazladı kırışıklar arttı



ABD Başkanı George W. Bush 8 yıldır Beyaz Saray’da görev yapıyor. Gerçekten de, Başkan’ın göreve başladığı zamanla tam 8 yıl sonrasında çekilen fotoğraflarına bakıldığında yaşlandığı çarpıcı biçimde dikkat çekiyor.



Çiller kilo aldı



Tansu Çiller iki dönemde toplam 3 yıl başbakanlık yaptı. Çiller, 50. hükümette 1993-95 yılları arasında ve güvenoyu alamayan 51. hükümetten sonra 1995-96 yıllarında iktidar koltuğunda kaldı. Çiller’in 1993’ten sonra kilo aldığı gözlendi. Cildi gergin görünse de göz kenarlarındaki kırışıklıklar arttı.

