İktidar, muhalefet ve medyanın mafya ile sınavı

T24 yazarı Hakan Aksay’ın Tele1’de hazırlayıp sunduğu Ne Olacak programının bu akşamki bölümünde mafya, siyaset ve medya ilişkileri ile Covid’le mücadelede gelinen aşama ve bir film yönetmeninin öyküsü ele alınacak.

Saat 21.00’de başlayacak olan programın konuları şöyle sıralanıyor:

- İktidar ve muhalefetin mafya ile sınavı.

- Gazeteciler ve gazeteci rolü yapanlar.

- Covid ile mücadelede kritik aşama.

- Aşı patentleri ve adalet mücadelesi.

- ‘Göndere bayrak çeken’ filmlerin yönetmeni olmak.

- Haftanın fotoğrafları ve basın derlemesi.

Program konukları: TİP İstanbul milletvekili ve gazeteci Ahmet Şık, göğüs hastalıkları uzmanı, doçent doktor Osman Elbek, Uluslararası Af Örgütü kampanyalar sorumlusu Damla Uğantaş, yönetmen Can Ulkay.

Hakan Aksay’ın hazırlayıp sunduğu Ne Olacak programı her cumartesi saat 21.00’de Tele1’de.