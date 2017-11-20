"İktidar milleti limon gibi sıktı; devleti, parasız kalınca kanepenin altında 1 lira arayan adama çevirdiler!"

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, Meclis'te görüşülen torba yasaya meyve suyu ve gazlı içeceklerin de dahil edilerek getirilen Özel Tüketim Vergi zammını eleştirdi. Muratoğlu, "Çoluk çocuğun tükettiği içeceklerden medet uman bir ekonomi yönetimi olur mu? Parasız kalınca kanepenin altına yuvarlanan 1 lirayı arayan adama çevirdiler devleti. Tadı kaçtı, iş tamamen çığırından çıktı. İktidar milleti limon gibi sıktı!" diyerek tepki gösterdi.

Murat Muratoğlu'nun "Limon gibi sıktılar milleti" başlığıyla (20 Kasım 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Çoluk çocuğun tükettiği içeceklerden medet uman bir ekonomi yönetimi olur mu? Vergileri artırmak kendilerinin en büyük saadeti… Parasız kalınca kanepenin altına yuvarlanan 1 lirayı arayan adama çevirdiler devleti… Tadı kaçtı, iş tamamen çığırından çıktı. İktidar milleti limon gibi sıktı! Hem fakirin neyine yiyip içmek? Ölsün daha iyi… Arkadaş limonataya, meyve suyuna, sodaya lüks denir mi?

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Nasıl bir açık varsa bütçede, meyve suyu torba yasaya dâhil edilir mi? Özel Tüketim Vergisi getirilir mi? Ekonomimiz hakikaten çok iyi! Yahu minarelli sudan ne istediniz bre vicdansızlar! Bir de verginin de vergisini alacaklar. İçecek bedelinin üzerine önce yüzde 10 ÖTV, sonrasında yüzde 10 ÖTV'li bedele yüzde 18 KDV koyacaklar. Vergiyi tabana yayacaklar. Altta kalanın canını çıkaracaklar!

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Yeri gelmişken bir ihbarda bulunmak istiyorum. Yakından tanıdığım biri limonatayı evde yapıyor, domatesten salça üretiyor, turşu falan kuruyor. Vergisini ödemeyip devletin itibarından tasarruf ediyor, ülkenin şaşaasından ödün veriyor. Belli ki kendisi iflah olmaz bir vergi kaçakçısı… Şahsen örgüt bağlantısından şüpheleniyorum. Yetkilileri uyarıyorum! Yesin bir üç- beş yıl aklı başına gelsin diyorum.

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Yalan yere araba yaptık, uçak yaptık haberleriyle oy toplayıp ülke yönetirsen geleceğin nokta burasıdır… İktidarın ülke ekonomisini nasıl içler acısı durumuna soktuğunu göstermesi açısından manidardır. Yat, tekne alınca ÖTV sıfır… Sen git sodanın içine vergiyi sığdır. Oysa devletin görevi adil bir şekilde vergi toplamaktır.

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Öyle zenginlerin borçlarını silip, silinen borçları halktan tahsil etmek değildir… AKP aşığı Devlet Bahçeli'nin deyişiyle; limonataya ÖTV getiren bu hükümet ne yapmak bununla nereye varmak istemektedir? Bizden toplanan vergileri yandaşa ihale olarak zimmetliyorlar. Kendi lüks harcamalarını kısmayıp, daha fazla gelire ihtiyacımız var diyorlar. Akıllarına gelen her şeye vergiyi bindiriyorlar!

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Özetle nefes almak hariç, yaşamak bile lüks bu memlekette… Büyük oyun, dış mihraklar derken devamlı zam yapıyorlar. Batıyı kıskançlıktan çatlatıyorlar! Haksız da sayılmazlar! Bulmuşun böyle milleti, geçireceksin vergiyi… İktidara saygılarımı sunuyorum. Yolun açık olsun Reis diyorum. Önemli not: Limon sıkacağımı alan komşumdan acil geri dönüş bekliyorum.