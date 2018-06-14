Artı Gerçek yazarı Ragıp Duran, iktidara yakınlığıyla bilinen gazetecilerle ilgili olarak "İktidarın gözünde yalakanın herhangi bir kıymeti harbiyesi yoktur" dedi.

Duran, "İktidar kendi yalakalarını da yer" başlığıyla yayımlanan (14 Haziran 2018) yazısında sözlerine şöyle devam etti:

"Çünkü o, çantadaki gönüllü kekliktir. Her an silinir, atılabilir. Yedeği boldur. Yalakanın okur nezdinde de prestiji nakıslarda dolaşır. Yalakalar için geçerli olan bu tespitler, yalakalaşmaya teşne olanlar da için de geçerlidir."

"Söylemesi ayıp, ama ben ahaber'de çalışıyorum"

Kendisinin tanımadığı birine bile göğsünü gere gere çalıştığı gazetenin, radyo ya da televizyonun adını söyleyebileceğini kaydeden Duran, "Şimdi çürük cenah medyasında görevli herhangi biri, mesela 'Söylemesi ayıp, ama ben ahaber’de çalışıyorum' diyebilir mi" ifadesini kullandı.