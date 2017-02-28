"İktidar, 'Karargâh rahatsız' haberini Hürriyet'le hesaplaşma fırsatına dönüştürdü"

Milliyet yazarı Melih Aşık, Hürriyet'in "Karargâh rahatsız" başlığıyla yayımlanan haberiyle ilgili olarak "Milli Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay arasında sürtüşme basına kadar yansıyor" dedi. Aşık, "Bu arada iktidar, gazete haberini, hem darbe mağduriyeti hem Hürriyet ile hesaplaşma fırsatına dönüştürüyor" görüşünü dile getirdi.

Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın imzasıyla yayımlanan (25 Şubat 2017) haberde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde başlayan başörtüsü serbestisiyle ilgili olarak şu ifadeler yer almıştı:

Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı düzenlemeyle kadın subay ve astsubayların başörtüsü takmalarına ilişkin yasağı kaldırdı. Bu düzenlemenin Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) bilgisi dahilinde yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Edinilen bilgiye göre, bu karar alınırken Karargâh’ın görüşü alınmadı. Askeri kaynaklar da “Yapılan düzenlemede Genelkurmay Başkanlığı’nın dahli olmadığını” teyit etti.

Genelkurmay'dan 7 eleştiriye 7 yanıt

Melih Aşık'ın "Karargâh rahatsız" başlığıyla yayımlanan (28 Şubat 2017) yazısı şöyle:

Hürriyet Gazetesi’nin “7 eleştiriye 7 yanıt” ve “Karargah Rahatsız” başlığıyla geçen hafta verdiği haber hayli gürültü kopardı.

Hande Fırat imzalı haberde Genelkurmay Başkanı’na yönelik kimi eleştiriler ve bunlara “Karargah” imzasıyla verilen cevaplar yer alıyordu. Hande Fırat, Orgeneral Akar’a yönelik söz konusu eleştiri ve suçlamaları Genelkurmay Başkanlığı İletişim Dairesi’ne sormuş, aldığı yanıtları haberleştirmişti.

Eleştirilerin başta geleni TSK’da türbana izin verilmesiydi.

Genelkurmay bu konudaki açıklamasında “Milli Savunma Bakanlığı bu kararı alırken bize fikrimizi sormadı” diyordu.

Ancak “bize sorulmadı” derken Genelkurmay “türbana karşıyız” gibi bir görüş de belirtmiyordu.

Milli Savunma Bakanlığı konuyu elbet Genelkurmay’a sormalıydı.

Ancak sormadan karar alma yetkisi de vardı.

Bilindiği gibi kuvvet komutanları 15 Temmuz’un ardından çıkarılan bir KHK ile Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanmıştı.

Genelkurmay Başkanlığı sembolik düzeye indirildi.

Derken işin böyle yürümeyeceği anlaşıldı.

Bunun üzerine “Kuvvet Komutanlıklarının İstihbarat ve Harekât konuları Genelkurmay Başkanlığı’na, Personel ve Lojistik konuları da Millî Savunma Bakanlığı’na” bağlandı...

Bu düzenleme de yeni karışıklıklar yaratıyor.

MSB ile Genelkurmay arasında sürtüşme basına kadar yansıyor.

Bu arada iktidar, gazete haberini, hem darbe mağduriyeti hem Hürriyet ile hesaplaşma fırsatına dönüştürüyor.

Kavga büyüyor.