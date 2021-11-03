İktidar, kamudaki işçi ve memur ücretlerinin bir önceki yıla göre eridiğini kabul etti

Kamudaki işçi ve memur ücretleri bir önceki yıla göre eridi. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda, kamudaki işçi ücretinin bir önceki yıla göre yüzde 14.2 eridiği bilgisi yer aldı. Memur ücretleri de yüzde 1.6 oranında geriledi. İktidar, işçi ücretlerindeki kayba gerekçe olarak taşerondan kadroya geçen işçilerin ücretlerinin düşük olmasını gösterdi.

Cumhuriyet’in haberine göre, hesaplamalarda tüketici fiyat endeksi (TÜFE) dikkate alındı. Buna göre, kamu işçisinin ücretinde bir önceki yıla göre reel yüzde değişim eksi 14.2 oldu. 2020’de de 2019’a göre değişim eksi 2.3 olmuştu. Memur maaşlarındaki bir önceki yıla göre reel yüzde değişim de bu yıl için eksi 1.6. Geçen yıl oran eksi 0.4’tü. Programda kamu işçilerinin ücretlerindeki kayba “taşeron işçiler” gerekçe gösterildi. İktidar böylece taşerondan kadroya geçirilen işçilerin ücretlerinin yıllarca ne kadar düşük tutulduğunu da kabul etmiş oldu.

Programda şöyle denildi:

“696 sayılı KHK gereği alt işveren işçilerinin sürekli işçiliğe geçirilerek toplu iş sözleşmesinden yararlandırılmasıyla 2021 yılı çerçeve anlaşması protokolündeki Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası’na üye kuruluşlardaki işçi sayısı yaklaşık üç kat artmıştır. Alt işveren işçilerinin ücretlerinin daha düşük olması, ortalama ücretleri aşağı çekmiş, 2021 yılında geçmiş yıllara oranla yüksek reel gelir kaybı görünmesine neden olmuştur.”

Kamuda taşerondan kadroya geçirilen işçilerin ücretleri uzun süre asgari ücret seviyesinde kalmıştı. Bu yıl imzalanan çerçeve prokolde ise en düşük ücretler brüt 4 bin 100 TL’ye çekilmişti.