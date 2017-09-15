"İktidar cephesinde hiç de toz pembe bir hava yok"

Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın ABD'de yürütülen "Reza Zarrab" davasına dahil edilmesi sonrası Star yazarları Ahmet Taşgetiren ve Ahmet Kekeç arasında başlayan tartışmayla ilgili olarak "İktidar cephesinde hiç de toz pembe bir hava yokmuş. İktidar cephesi sakin, sessiz, mutlu bir hayat sürmüyormuş" ifadesini kullandı.

Mehmet Tezkan'ın "Muhafazakâr medya birbirine girdi" başlığıyla yayımlanan (15 Eylül 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Üç gün önceye kadar satır aralarında birbirlerine laf atıyorlardı..

Anlayan anlar havasındaydılar..

Ayrışma açık ve netti ama yüksek sesle dillendirmi-yorlardı.. Sonunda kılıçlar kınından çıkarıldı..

Sesler yükseltildi, kalemler mızrağa dönüştü.. Aman Allah!.

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İktidar cephesinde hiç de toz pembe bir hava yokmuş.. İktidar cephesi sakin, sessiz, mutlu bir hayat sürmüyormuş..

İktidar cephesi gırtlak gırtlağaymış..

Yok yok, siyasetçiler birbirine girmiş değil.. Kavga şimdilik ikinci elden yürütülüyor..

Muhafazakâr yazarlar üzerinden.. En ağır ifadeler kullanılarak..

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Aynı gazetenin iki yazarı bile ‘kol saati’ üzerinden birbirine girdi.. Biri, ‘Kol saati’ ile sembolize edilen yolsuzluk dosyalarını içimize sindirmemi-zin istenmesi içimize sinmiyor’ deyince..

Öteki verdi veriştirdi.. Suç varmış gibi algı oluşturmak ayıp diye kükredi..

Yazar arkadaşından içimizdeki eleman diye söz etmekte beis görmedi..

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Ama esas kavga daha büyük.. Geçmişte yapılan yanlışların faturasını kesme üzerine..

Mesela Rus uçağını düşürme emrini kim verdi.. Türkiye’yi 100 milyar dolar zarara kim soktu gibi..

Mesela başarısız dış politikanın sorumlusu kim gibi..

Mesela faizleri kim patlattı gibi.. Belli arkası gelecek.. Kimi şimdi sırası mı diyor, diğeri sırası diye eleştiri bombardımanına devam ediyor.. Kimi faturayı Saray çevresine kesiyor, kimi bir önceki başbakan ve ekibine..