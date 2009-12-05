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Politika

'İktidar 'asimetrik harekat'ın parçası'

CHP lideri Deniz Baykal, hükümetin TSK'ya karşı yürütülen asimetrik psikolojik harekatın bir parçası olduğunu söyledi.

05 Aralık 2009 02:00

T24 - CHP lideri Deniz Baykal, hükümetin TSK'ya karşı yürütülen asimetrik psikolojik harekatın bir parçası olduğunu söyledi. Baykal, “Bu kampanyanın iktidarın himayesinde yürümediğini düşünmek aptallıktır” dedi.


CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Parti Meclisi toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Deniz Baykal, YAŞ toplantısında TSK'nın kendine yönelik yürütülen asimetrik psikolojik savaş hakkında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a bilgi verilmesiyle ilgili bir soru üzerine şunları söyledi:

''Hükümetin bu asimetrik savaşın parçası olduğundan benim şahsen hiçbir şekilde kuşkum yoktur. Bunu böyle bir platformda dile getirenler bu tespiti yaptılar mı yapmadılar mı bilmiyorum. Belki nezaketlerinden böyle bir tespit yapmanın çok ağır sonuçlar doğurabileceğini gördüklerinden dolayı 'yüz yüze bakar' diye bunu ifade etmemiş olabilirler. Benim şahsen hiçbir tereddütüm yoktur ki böyle bir kampanya, iktidarın himayesi olmadan hiçbir şekilde götürülemez. Bunu düşünmek safdilliğin ötesinde aptallıktır.”

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