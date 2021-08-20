“İktidar, 15 yılda kara taşıtı alımı, kiralama ve bakımı için 14 milyar 297 milyon lira harcadı”

Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, 2015 yılında eli sıkılığıyla tanınmış teknokrat kökenli Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in “Bütçede çerez parası bile değil” diye tanımladığı kara taşıtlarının kiralama, bakım, onarım ve satın alımı için iktidarın 15 yılda 14 milyar 297 milyon lira harcandığını ortaya koydu.

Sözcü’den Nuray Tarhan’ın haberine göre, vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, sadece taşıt kiralaması için harcanan paranın 4 milyar 859 milyon lirayı bulduğuna dikkat çekerek, “15 yılda kara taşıtlarına yapılan toplam harcamanın dolar karşılığı ise 5 milyar 404 milyon liradır. Ne zaman tasarruf tedbirlerinden bahsedilse, makam aracı saltanatına son verileceğinden dem vurulur ama yollarda kırmızı plakalı veya çakarlı lüks makam araçları azalmaz, hep artar. Vatandaş otomobil sahibi olmak istediğinde bir tane kendisine, iki veya üç tane devlete alırken, birileri devlet kesesinden en lüks ithal araçlara biner. Bu, cari açığın artmasına katkı pahasına yapılır” dedi.

Bingöl, bütçe giderlerinin asgari ücretlinin, çiftçinin, üreticinin, esnafın, tüccarın alın terinden, kazancından, tarlasındaki buğdayından ödediği vergilerle karşılandığını dikkate aldığımızda vatandaş olarak şu soruları sormanın hakkımız olduğunu vurguladı:

■ Türkiye'de kaç bin makam aracı vardır?

■ Makam araçlarının kaçı kamu sahipliğinde, kaçı kiralama yoluyla edinilmiştir?

■ Hizmet aracı olarak alınıp makam aracı olarak kullanılan taşıtlar tespit edilmekte ve usulsüz kullanımlar cezalandırılmakta mıdır?

■ Kamu bankaları ve KİT'lerden kamu görevlilerine tahsis edilen kaç makam aracı vardır?

■ Bu araçlara tahsis edilen makam şoförü sayısı kaçtır?

■ Makam aracı tahsisinde ve niteliğinin belirlenmesinde esas alınan kriterler nelerdir?

■ Bu araçlarla yılda ortalama kaç bin km yol yapılmaktadır? Araç başına ortalama, bakım, onarım, yakıt ve şoför maliyeti nedir?

■ Taşıt Kanunu'na aykırı olarak özel işler için taşıt kullanımları tespit edilmekte midir? Taşıt Kanunu hâlâ yürürlükte ama uygulamadan mı kaldırıldı?

■ Kamu tarafından kullanılan araçlardaki “Resmi hizmete mahsustur” yazısını birçok kamu kaynaklı araçta neden göremiyoruz?