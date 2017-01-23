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Kültür-Sanat

İKSV'nin 1000 üniversiteliye 250 liralık 'Kültür Sanat Kart' hediyesi için başvurular başlıyor

Başvurular 11 Şubat'a kadar devam edecek

23 Ocak 2017 01:38

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), 45. yaşını kutladığı 2017 yılında, öncü sponsoru Eczacıbaşı Topluluğu’nun desteğiyle, çok önemli bir proje başlatıyor. İKSV, öğrenimini Türkiye’de sürdüren 18-25 yaş arası 1000 üniversite öğrencisine, İKSV’nin düzenlediği tüm etkinliklerde kullanabilecekleri 250 TL değerinde İKSV Kültür Sanat Kart hediye edecek. Başvurular, 23 Ocak-11 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

İKSV’nin gençlerin kültür-sanat etkinliklerine erişimini artırmak amacıyla başlattığı İKSV Kültür Sanat Kart projesi, 2017’de 75. yılını kutlayan Eczacıbaşı Topluluğu’nun desteğiyle gerçekleştiriliyor. Önümüzdeki yıllarda da sürdürülecek İKSV Kültür Sanat Kart projesiyle binlerce öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

İKSV Kültür Sanat Kart başvuruları nasıl olacak?

Türkiye’de öğrenim hayatını sürdüren 18-25 yaş arasındaki tüm üniversite öğrencileri, İKSV Kültür Sanat Kart için başvuruda bulunabilecekler. Başvurular, 23 Ocak-11 Şubat 2017 tarihleri arasında, binuniversiteliaraniyor.com adresi üzerinden yapılacak.

Başvurular sırasında sorulacak soruya doğru yanıt vererek bilgilerini dolduran öğrenciler arasından çekilişle belirlenecek 1000 öğrenci, 2017 yılı için bu kartı almaya hak kazanacak. Eczacıbaşı Topluluğu’nun desteğiyle önümüzdeki yıllarda da devam edecek İKSV Kültür Sanat Kart projesi için başvurular her yıl tekrarlanacak.

İKSV Kültür Sanat Kart
nerelerde geçiyor?

250 TL değerindeki İKSV Kültür Sanat Kart, bir yıl boyunca İKSV’nin düzenlediği tüm etkinliklerde geçerli olacak. Kartlar, bir yıl süre ile öğrencinin kişisel kullanımı ile sınırlı olacak.

Ayrıntılı bilgi için:

 
kultursanatkart.iksv.org
binuniversiteliaraniyor.com

#1000universiteliaraniyor
#kultursanatkart

 

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