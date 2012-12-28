İKSV'den bir ilk: Ekonomik etki araştırması

Bu yıl 40. yaşını kutlayan İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV), ilk kez yaptığı "ekonomik etki araştırmasını" bildirdi. Türkiye’de kişi başı kültürel tüketimin 20 euro olduğunu açıklayan vakıf, 2023 yılında bu oranın 100 euroya çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

İKSV öncülüğünde yürütülen ‘ekonomik etki araştırması’, kültür ekonomisinin genel ekonomideki konumunu tespit etti.

Türkiye istenilen düzeye ulaşamadı

Araştırmada, dünyanın kültür sanat alanında öncü olan ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye'nin, üretim ve tüketim alanlarında henüz istenilen düzeye ulaşamadığı belirtildi.

Türkiye’de kültürel yatırımlara yapılan doğrudan devlet desteği Avrupa kentleri ile karşılaştırıldığında gözle görülür derecede düşük kaldı.

Avrupa’da kişi başına aktarılan kamu kaynağı, nüfusun 1 milyonu aştığı kentlerde ortalama 58 euro, İstanbul’da ise 20 euro olarak kaydedildi.

Bu oran Lüksemburg’da 748 euro, Liverpool’da 600 euro, Berlin’de 165 euro, Venedik’te ise 99 euro. Vakıf 2023’te Türkiye’de 20 euroyu 100 euroya çıkarmayı hedefliyor.



1 yılda 70 miyon kazanç



İKSV’nin 2011’de düzenlediği etkinliklere 400 bin’den fazla izleyici, yaklaşık 10 bin yabancı konuğun katıldığı, bu konukların 17.3 milyon liralık konaklama, yeme içme gibi bilet dışı harcamalarda bulunulduğu belirtildi.

Tüm değerler toplandığında ise İKSV etkinliklerinin 70 milyon liralık ekonomik etki yarattığı ortaya çıktı.

İKSV’nin ödediği vergiler de kamu gelirleri açısından ise kamu, 2011’de İKSV’ye 2 milyon lira mali destek sağlamış; ancak söz konusu desteğin 3 katı kadar vergi geliri elde etmiş.

İstihdam boyutunda da, İKSV tam zamanlı olarak 200’e yakın kişiyi istihdam ediyor, etkinlikler süresince 1.000’e yakın genç, gönüllü olarak çalışıyor. (milliyet.com.tr)



