İKSV'den Ahmet Cemal anısına çeviri ödülü

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), 1 Ağustos 2017’de hayatını kaybeden yazar ve çevirmen Ahmet Cemal’in anısına, son bir yıl içinde ilk roman veya öykü çevirisini yayımlamış gelecek vaat eden bir çevirmene, bir defaya mahsus olmak üzere “Ahmet Cemal İlk Çeviri Ödülü”nü takdim edecek.

Ahmet Cemal, aynı zamanda, İKSV’nin 2015’ten bu yana her yıl çeviri edebiyatın nitelikli ürünlerini desteklemek amacıyla bir edebiyat çevirmenine sunduğu Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nün seçici kurul üyeleri arasında yer alıyordu.

“Ahmet Cemal İlk Çeviri Ödülü” için başvurular, yayınevleri veya çevirmenler tarafından yapılabilecek. Roman ve öykü çevirileriyle sınırlandırılan ödül için başvuruda bulunulacak eserlerin, orijinal dilinden Türkçeye çevrilmiş ve 2017 Ağustos’undan sonra yayımlanmış olması şartları aranıyor. Ödül, başvurular arasından seçici kurul tarafından belirlenecek yapıtın çevirmenine, 10 bin TL tutarında maddi destek sağlıyor.