İKSV Tasarım Bienali Milano'da tanıtıldı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 2. İstanbul Tasarım Bienali, Gelecek Artık Eskisi Gibi Değil başlığıyla gerçekleştirilecek. Tasarım Bienali, Zoë Ryan küratörlüğünde 1 Kasım-14 Aralık 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 2. İstanbul Tasarım Bienali, 9 Nisan Çarşamba günü Milano’daki Gallery at Exits’de, bienalin küratörü Zoë Ryan ve İstanbul Tasarım Bienali Direktörü Deniz Ova’nın katılımıyla yapılan kahvaltılı bir basın buluşmasıyla uluslararası basın ve tasarım dünyasına tanıtıldı.

Toplantıda yaptığı konuşmada, 2. İstanbul Tasarım Bienali’nin kapsamlı bir başlığa sahip olduğunu ve tema çerçevesinde incelenecek manifestoların tasarım alanında eleştirel düşünceye olanak sağladığını belirten Zoë Ryan, “Manifestoyu tekrar gündeme alıp yeniden değerlendirmek istiyoruz. Manifestonun gücünü, yeni düşünceleri ilan etmek ve önemli soruları çerçevelemek için kullanırken, manifestonun ne olabileceği üzerine yeniden düşünüyoruz. Böylece, sadece metinler değil, açık sistemler, eylemler, servisler, provokasyonlar, objeler veya binalar gibi sonuçları olması planlanan projeleri vurgulamak istiyoruz. Bienal bu tip projelerin bir araya gelmesinden oluşacak” dedi.