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Kültür-Sanat

İKSV tarafından düzenlenen 3. İstanbul Tasarım Bienali 22 Ekim’de başlıyor

13 ülkeden tasarımcı, mimar, sanatçı, tarihçi, arkeolog ve bilim insanının 70'ten fazla projesi sergilenecek

22 Ağustos 2016 17:01

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından ENKA Vakfı, Petkim ve VitrA eş sponsorluğunda düzenlenen 3. İstanbul Tasarım Bienali 22 Ekim’de başlıyor.

Artfulluving'in haberine göre,  13 ülkeden tasarımcı, mimar, sanatçı, tarihçi, arkeolog ve bilim insanının 70’in üzerindeki projesinin sergileneceği bienalin bu seneki teması “insan ile tasarım arasındaki” ilişki olacak.

Küratörlüğünü Beatriz Colomina ve Mark Wigley’in yağptığı “Biz İnsan Mıyız?: Türümüzün Tasarımı: 2 Saniye, 2 Gün, 2 Yıl, 200 Yıl, 200.000 Yıl” başlıklı bienal 20 Kasım tarihine kadar Karaköy’deki Galata Özel Rum İlköğretim Okulu, Studio-X İstanbul ve DEPO, Bomonti Alt ve Sultanahmet’teki İstanbul Arkeoloji Müzeleri gibi mekânlarda devam edecek.

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