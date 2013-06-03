T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

İKSV Müzik Festivali açılış törenini iptal etti

İKSV: Toplumsal hassasiyetin çok üst düzeyde olduğu böyle bir dönemde, 41. İstanbul Müzik Festivali açılış etkinliklerini yapmayı doğru bulmuyoruz

03 Haziran 2013 16:58

İKSV, Taksim Gezi Parkı'nda yaşanan protesto eylemleri sebebiyle açılış törenini iptal ettiklerini duyurarak, "Taksim Gezi Parkı’nda başlayan ve gelişen olaylardan dolayı büyük üzüntü duyuyoruz" açıklamasında bulundu.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 41. İstanbul Müzik Festivali, Taksim Gezi Parkı’nda yaşanan protesto eylemlerinin tüm Türkiye'ye yayılması sebebiyle açılış törenini iptal etme kararı aldı.

İKSV'dan yapılan açıklamada, “Taksim Gezi Parkı’nda başlayan ve gelişen olaylardan dolayı büyük üzüntü duyuyoruz. Toplumsal hassasiyetin çok üst düzeyde olduğu böyle bir dönemde, 41. İstanbul Müzik Festivali açılış etkinliklerini yapmayı doğru bulmuyor ve bu nedenle, açılış törenini iptal ederek açılış konserini de başka bir tarihe erteliyoruz. Açılış etkinlikleri sonrasındaki konserler planlandığı gibi devam edecektir” denildi.

ETİKETLER

iksvmüzik festivaliaçılış töreniiptal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24