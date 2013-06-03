İKSV Müzik Festivali açılış törenini iptal etti

İKSV, Taksim Gezi Parkı'nda yaşanan protesto eylemleri sebebiyle açılış törenini iptal ettiklerini duyurarak, "Taksim Gezi Parkı’nda başlayan ve gelişen olaylardan dolayı büyük üzüntü duyuyoruz" açıklamasında bulundu.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 41. İstanbul Müzik Festivali, Taksim Gezi Parkı’nda yaşanan protesto eylemlerinin tüm Türkiye'ye yayılması sebebiyle açılış törenini iptal etme kararı aldı.

İKSV'dan yapılan açıklamada, “Taksim Gezi Parkı’nda başlayan ve gelişen olaylardan dolayı büyük üzüntü duyuyoruz. Toplumsal hassasiyetin çok üst düzeyde olduğu böyle bir dönemde, 41. İstanbul Müzik Festivali açılış etkinliklerini yapmayı doğru bulmuyor ve bu nedenle, açılış törenini iptal ederek açılış konserini de başka bir tarihe erteliyoruz. Açılış etkinlikleri sonrasındaki konserler planlandığı gibi devam edecektir” denildi.