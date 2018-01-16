İKSV, 'Kültür Sanat Kartı' için 1000 üniversiteli arıyor

İKSV’nin gençlerin kültür-sanat etkinliklerine erişimini artırmak amacıyla geçen yıl başlattığı Kültür Sanat Kart projesi, yeni avantajlarla 2018 yılında devam ediyor. Başvurular arasından çekilişle belirlenecek 1000 üniversite öğrencisi, 2018 yılında İKSV’nin düzenlediği tüm etkinliklerde geçerli olacak 250 lira değerinde İKSV Kültür Sanat Kart’ın sahibi olacak.

Nasıl başvurulabilir?

Öğrenimini Türkiye’de sürdüren 18-25 yaş arası üniversite öğrencileri, 8-28 Ocak 2018 tarihleri arasında http://kultursanatkart.iksv.org adresi üzerinden İKSV Kültür Sanat Kart için başvuruda bulunabilecekler.

Sorulacak soruya doğru yanıt veren ve başvuru formundaki bilgileri eksiksiz dolduran öğrenciler arasından çekilişle belirlenecek 1000 öğrenciye hediye edilecek İKSV Kültür Sanat Kart’lar, 2018 yılının sonuna kadar İKSV’nin düzenlediği tüm etkinliklerde geçerli olacak.

İKSV Kültür Sanat Kartlılar, 2018 yılında kartlarından faydalanırken, bir arkadaşına da bilet alabilecek. Bu yıl ayrıca İstanbul dışındaki şehirler için kart teslimatlarında Biletix ile bir işbirliği de yapılacak.

2017 yılında İKSV Kültür Sanat Kartlılar ne yaptı?

İKSV Kültür Sanat Kart için 2017 yılında Türkiye’nin 81 ilindeki 173 üniversiteden 64.711 öğrenci başvuruda bulundu. Başvuruların %68’i İstanbul’dan, %32’si ise İstanbul dışındaki şehirlerden oldu. Çekiliş sonucunda eğitimini İstanbul’da sürdüren 683, İstanbul dışında sürdüren 317 öğrenci İKSV Kültür Sanat Kart almaya hak kazandı. Kültür Sanat Kart, İstanbul’dan sonra sırasıyla Ankara, İzmir, Kocaeli, Eskişehir ve Bursa’dan başvuran öğrenciler tarafından kullanıldı.

İKSV Kültür Sanat Kart sahibi öğrenciler, 2017 yılı boyunca gerçekleştirilen İKSV etkinliklerinde Fazıl Say ve Marcus Miller gibi sanatçılarla tanışma, İstanbul Tiyatro Festivali Kapsamında gösterilen Fresk gösterisinin provasına katılma gibi birçok ayrıcalıkla buluşma fırsatı da yakaladı. Bu etkinliklerle ilgili görüntüler için: https://www.youtube.com/watch?v=iBaTKB9Ufas

İKSV’nin, kuruluşunun 45. yılında, Öncü Sponsoru Eczacıbaşı Topluluğu’nun desteğiyle hayata geçirdiği İKSV Kültür Sanat Kart, Türkiye’de eğitimin hayatını sürdüren üniversite öğrencilerinin kültür-sanat etkinliklerine erişimini arttırmayı amaçlıyor. İKSV Kültür Sanat Kart projesi, Eczacıbaşı Topluluğu’nun desteğiyle önümüzdeki yıllarda da devam edecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı hakkında

Kâr amacı gütmeyen ve kamu yararına çalışan bir kültür kurumu olan İKSV, 1973 yılından bu yana İstanbul’un kültür sanat yaşamını zenginleştiren çalışmalar yürütüyor. Düzenli olarak İstanbul Müzik, Film, Tiyatro ve Caz festivalleri, İstanbul Bienali, İstanbul Tasarım Bienali, Leyla Gencer Şan Yarışması ve Filmekimi’ni düzenleyen, yıl boyunca özel etkinlikler gerçekleştiren vakıf, Nejat Eczacıbaşı Binası’nda yer alan Salon İKSV’de de farklı disiplinlerdeki etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Venedik Bienali’nde dönüşümlü olarak Uluslararası Mimarlık ve Sanat Sergilerindeki Türkiye Pavyonu’nun organizasyonunu üstlenen İKSV, kültür politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla araştırmalar yürütüyor ve raporlar hazırlıyor.

İKSV’nin kültür-sanat üretimini desteklemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar arasında Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nün yanı sıra her yıl eğitimine klasik müzik veya opera alanında devam eden üstün başarılı bir gence sunduğu Aydın Gün Teşvik Ödülü de bulunuyor. Genç sanatçıların çalışmalarını desteklemek amacıyla Paris’teki Cité International des Arts atölyesinde bir misafir sanatçı programı da yürüten İKSV, ayrıca Leyla Gencer Şan Yarışması’nda sunduğu ödüller ve İstanbul Müzik Festivali’nin verdiği eser siparişleriyle klasik müzik ve opera alanına, İstanbul Film Festivali kapsamındaki yarışmalarda ve Köprüde Buluşmalar atölyelerinde sunduğu ödüllerle sinema alanına katkılarda bulunuyor. İKSV, tüm festival ve bienalleri ile yurtdışında gerçekleştirdiği projelerde sağladığı prodüksiyon destekleri ve dâhil olduğu ortak yapımlarla da güncel kültür-sanat üretiminde etkin rol oynuyor.

Ayrıntılı bilgi için:

kultursanatkart.iksv.org

#1000universiteliaraniyor

#kultursanatkart

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