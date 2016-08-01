İKSV Galaları Woddy Allen’ın son filmiyle başlıyor

Woody Allen’ın yıldızlarla dolu son filmi Café Society’nin Türkiye prömiyeri, 9 Ağustos Salı günü İstanbul Film Festivali ve Bir Film işbirliğiyle, özel bir gösterimde Rexx Sineması’nda yapılacak. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), sezon boyunca benzer galalar düzenlemek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Café Society'nin özel gösteriminin biletleri 3 Ağustos Çarşamba 10.30'dan itibaren Biletix, ana gişe İKSV ve gösterim günü 18.00 itibariyle Rexx Sineması'nda satışa sunuluyor.

İKSV'nin tanıtım bültenine ulaşmak için tıklayın.