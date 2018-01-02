İKSV Galaları, 2018'i Onur Saylak'ın 'Daha'sıyla açıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 2016 yılında düzenlenmeye başlayan ve 2017-2018 sezonunda DHL sponsorluğunda gerçekleştirilen İKSV Galaları, yeni yılın ilk gösterimini Onur Saylak’ın ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturduğu, son dönem Türk edebiyatının önemli isimlerinden Hakan Günday'ın aynı adlı kitabından sinemaya uyarlanan Daha ile yapıyor. Daha, 11 Ocak Perşembe akşamı 21.30’da Cinemaximum City’s Nişantaşı’nda Onur Saylak’ın katılımıyla izleyicilerle buluşacak.

Hakan Günday’ın sinemaya uyarlanan ilk yapıtı olan Daha, proje aşamasında 2016 İstanbul Film Festivali Köprüde Buluşmalar’da Jüri Özel Ödülü’nü aldı. Hem televizyon hem de sinemada başarılı oyunculuğuyla tanınan Onur Saylak’ın yönettiği ilk film olan Daha, çalkantılı bir baba-oğul hikâyesi anlatıyor.

Daha’nın başrollerini baba Ahad rolünde Ahmet Mümtaz Taylan ile oğlu Gaza rolünde Hayat Van Eck paylaşıyor. 14 yaşındaki Gaza, yaşadığı küçük sahil kasabasından ayrılarak büyük şehirde liseyi okumayı hayal ederken, babasının onu insan kaçakçılığı şebekesinin bir parçası haline getirmesiyle suçla tanışır. Gaza’nın ergenliği, babasının baskıcı karakteri ve sürekli gözlemlediği göçmenlerle geçmeye başlar. Gaza ya babası gibi şiddet ve baskı üzerine bir hayat kuracak veya o da bir göçmen olacaktır.

Dünya prömiyerini Çek Cumhuriyeti’ndeki Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali’nde yapan Daha, Malatya Film Festivali’nde En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu, Umut Vaat Eden Erkek Oyuncu ve Uluslararası Jüri Özel Ödülü; Adana Altın Koza Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda ise İzleyici Ödülü, SİYAD En İyi Film Ödülü, Yılmaz Güney Ödülü ve Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü kazandı.

12 Ocak’ta vizyona girecek olan Daha’yı sinemaseverler İKSV Galaları kapsamında DHL sponsorluğunda 11 Ocak’ta izleme fırsatını yakalayacaklar.

Biletler 5 Ocak’ta satışta

11 Ocak Perşembe akşamı 21.30’da Cinemaximum City’s Nişantaşı’da gerçekleştirilecek İKSV Galaları’nın yeni filmi Daha ’ nın biletleri 5 Ocak Cuma günü 10.30’dan itibaren Biletix ve İKSV ana gişeden satışa sunulacak. Lale Kart üyeleri için ön satış 4 Ocak Perşembe günü saat 10.30’da başlıyor.

Onur Saylak

Onur Saylak, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde eğitim gördüğü süre boyunca Ankara Devlet Tiyatroları’nda ve Bilkent Tiyatrosu’nda tiyatro oyunlarında yer aldı. Aralarında Yabancı Damat, Asi, Gönülçelen, Nefes, Hayat Ağacı, Hatırla Gönül, Vatanım Sensin’in bulunduğu birçok TV dizisinde rol alan ve aynı zamanda tiyatro yönetmenliği de yapan Saylak, sinema kariyerine Sonbahar (2008) ile adım attı ve bu filmle SİYAD ve Yeşilçam Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini kazandı. Saylak Sonbahar, Denizden Gelen, Mavi Dalga, Rüzgarın Hatıraları dahil olmak üzere birçok ödüllü sinema filminde rol aldı.

Hakan Günday

Hakan Günday Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim Tercümanlık Bölümü’nde üniversite eğitimine başladı. Université Libre de Bruxelles’in Siyasal Bilimler bölümüne geçti. Kinyas ve Kayra (2000), Zargana (2002), Piç (2003), Malafa (2005), Azil (2007), Ziyan (2009), Az (2011, Dünya Kitap Yılın Telif Kitabı Ödülü), Daha (2013, Books at Berlinale 2014 Seçkisi) adlı romanlara imzasını atan Günday’ın sahneye uyarladığı ilk oyunu olan Malafa, 17. Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında gösterildi. Günday, 2014’te İstanbul Film Festivali’nde Ulusal Yarışma jürisinde de yer aldı.