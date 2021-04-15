İKSV Alt Kat'tan 23 Nisan'da çocuklara özel çevrim içi atölyeler

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) bünyesinde, kültür-sanat etkinliklerine erişim ve katılım imkânlarını artırmayı amaçlayan İKSV Alt Kat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Zorlu Holding desteğiyle yepyeni atölye çalışmaları ile kutluyor.

İKSV Alt Kat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı salgın sebebiyle evlerinde karşılayacak olan çocuklara, müzik, görsel sanatlar ve tiyatro alanlarında farklı yaş gruplarına özel hazırlanan atölyelerle bayram coşkusunu yaşatacak.

Çocukların gün boyu aileleriyle birlikte katılabilecekleri çevrimiçi atölyeler, Zoom platformu üzerinden ücretsiz gerçekleştirilecek. Sınırlı kapasitesi bulunan atölyelere rezervasyon için tıklayınız.

İKSV Alt Kat 23 Nisan Çevrimiçi Atölyeleri

Sera Çamaş ile Beden Müziği ve Ritim Atölyesi, 11.00-11.45

İKSV tarafından kurulan Birlikte Güçlü Sesler Korosu koristi ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı Piyano Bölümü Öğrencisi Sera Çamaş'ın yürüteceği atölyede çocuklar, 23 Nisan sabahına müzikle ve canlı ritimlerle başlayacaklar. Atölye sırasında hep birlikte öğrenecekleri keyifli bir şarkıya, bedenleriyle ritim yaparak eşlik edecekler. 3 yaş ve üzerindeki çocukların tek başlarına veya aileleriyle birlikte katılabilecekleri bu eğlenceli atölye, 23 Nisan Cuma günü 11.00-11.45 saatleri arasında Zoom üzerinden gerçekleştirilecek.

Atölye Pikolo ile "Bütün Renkler El Ele" Sanat Atölyesi, 13.00-14.00

Atölye Pikolo tarafından hazırlanan bu atölyede çocuklar, dünyanın farklı ülkelerinden dört farklı sanatçıyı ve onların eserlerinde kullandıkları renkleri, şekilleri, desenleri, teknikleri inceleyecek ve ebeveynlerin asistanlığında 23 Nisan'ı kutlamak için kendi pencere süslerini tasarlayacaklar. Atölyede, Hollandalı ressam Piet Mondrian, Meksikalı sanatçı Frida Kahlo, Amerikalı sanatçı Roy Lichtenstein ve Türk ressam Semiha Berksoy'un eserlerinden ilhamla çocuklar krikami tekniği ile resmi bir araya getirecek kağıttan el ele tutuşan cam süslemelerle evlerinin pencerelerini renklendirecekler. 6 yaş ve üzeri tüm çocuklar ve ebeveynlerinin katılımına açık olacak atölye, 23 Nisan Cuma günü 13.00-14.00 saatleri arasında Zoom üzerinden gerçekleştirilecek.

Sevinç Erbulak ile "Bir Hayal Bir Oyun" Atölyesi, 15.00-16.00

İKSV tarafından 2019'da yayımlanan Tiyatro'da Bir Gün çocuk kitabının yazarı ve oyuncu Sevinç Erbulak, çocuklarla bir araya geleceği bu özel etkinlikte, 23 Nisan'da çocuk olmak, hayaller ve oyun üzerinden bol sohbetli ve eğlenceli bir atölye yürütecek. Zorlu Holding'in "Bir Hayal Bir Oyun" Öykü Yarışması'nda birinci seçilen "Acayip Teknolojik Masallar" öyküsünün okunmasının ardından etkinlik öyküden ilham alan yaratıcı bir sohbetle devam edecek. 8 yaş ve üzeri çocukların katılımına açık olacak atölye, 23 Nisan Cuma günü 15.00-16.00 saatleri arasında Zoom üzerinden gerçekleştirilecek.