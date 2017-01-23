İKSV, 45. yılında üniversite öğrencilerine 250 TL değerinde 'Kültür Sanat Kartı' hediye edecek

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), 45. yaşını kutladığı 2017 yılında, öncü sponsoru Eczacıbaşı Topluluğu’nun desteğiyle, çok önemli bir proje başlatıyor. İKSV, öğrenimini Türkiye’de sürdüren 18-25 yaş arası 1000 üniversite öğrencisine, İKSV’nin düzenlediği tüm etkinliklerde kullanabilecekleri 250 TL değerinde İKSV Kültür Sanat Kart hediye edecek.

İKSV’nin gençlerin kültür-sanat etkinliklerine erişimini artırmak amacıyla başlattığı İKSV Kültür Sanat Kart projesi, 2017’de 75. yılını kutlayan Eczacıbaşı Topluluğu’nun desteğiyle gerçekleştiriliyor. Önümüzdeki yıllarda da sürdürülecek İKSV Kültür Sanat Kart projesiyle binlerce öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

İKSV Kültür Sanat Kart Başvuruları Nasıl Olacak?

Türkiye’de öğrenim hayatını sürdüren 18-25 yaş arasındaki tüm üniversite öğrencileri, İKSV Kültür Sanat Kart için başvuruda bulunabilecekler. Başvurular, 23 Ocak-11 Şubat 2017 tarihleri arasında, binuniversiteliaraniyor.com adresi üzerinden yapılacak.

Başvurular sırasında sorulacak soruya doğru yanıt vererek bilgilerini dolduran öğrenciler arasından çekilişle belirlenecek 1000 öğrenci, 2017 yılı için bu kartı almaya hak kazanacak. Eczacıbaşı Topluluğu’nun desteğiyle önümüzdeki yıllarda da devam edecek İKSV Kültür Sanat Kart projesi için başvurular her yıl tekrarlanacak.

İKSV Kültür Sanat Kart Nerelerde Geçiyor?

250 TL değerindeki İKSV Kültür Sanat Kart, bir yıl boyunca İKSV’nin düzenlediği tüm etkinliklerde geçerli olacak. Kartlar, bir yıl süre ile öğrencinin kişisel kullanımı ile sınırlı olacak.

Ayrıntılı bilgi için:

kultursanatkart.iksv.org

binuniversiteliaraniyor.com

#1000universiteliaraniyor

#kultursanatkart

İstanbul Kültür Sanat Vakfı Hakkında

Kâr amacı gütmeyen ve kamu yararına çalışan bir kültür kurumu olan İKSV, 1973 yılından bu yana İstanbul’un kültür sanat yaşamını zenginleştiren çalışmalar yürütüyor. Düzenli olarak İstanbul Müzik, Film, Tiyatro ve Caz festivalleri, İstanbul Bienali, İstanbul Tasarım Bienali, Leyla Gencer Şan Yarışması ve Filmekimi’ni düzenleyen, yıl boyunca özel etkinlikler gerçekleştiren vakıf, Nejat Eczacıbaşı Binası’nda yer alan Salon İKSV’de de farklı disiplinlerdeki etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Venedik Bienali’nde dönüşümlü olarak Uluslararası Mimarlık ve Sanat Sergilerindeki Türkiye Pavyonu’nun organizasyonunu üstlenen İKSV, kültür politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla araştırmalar yürütüyor ve raporlar hazırlıyor.

İKSV’nin kültür-sanat üretimini desteklemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar arasında Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nün yanı sıra her yıl eğitimine klasik müzik veya opera alanında devam eden üstün başarılı bir gence sunduğu Aydın Gün Teşvik Ödülü de bulunuyor. Genç sanatçıların çalışmalarını desteklemek amacıyla Paris’teki Cité International des Arts atölyesinde bir misafir sanatçı programı da yürüten İKSV, ayrıca Leyla Gencer Şan Yarışması’nda sunduğu ödüller ve İstanbul Müzik Festivali’nin verdiği eser siparişleriyle klasik müzik ve opera alanına, İstanbul Film Festivali kapsamındaki yarışmalarda ve Köprüde Buluşmalar atölyelerinde sunduğu ödüllerle sinema alanına katkılarda bulunuyor. İKSV, tüm festival ve bienalleri ile yurtdışında gerçekleştirdiği projelerde sağladığı prodüksiyon destekleri ve dâhil olduğu ortak yapımlarla da güncel kültür-sanat üretiminde etkin rol oynuyor.

İKSV, 2017’de 45. yılını kutluyor.