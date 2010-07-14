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Yaşam

İKRAM KAMYONETİ UÇAĞA SÜRTÜNDÜ ANKARA (A.A)

14 Temmuz 2010 15:09

-İKRAM KAMYONETİ UÇAĞA SÜRTÜNDÜ ANKARA (A.A) - 14.07.2010 - Esenboğa Havalimanı'nda, ikram kamyonetinin sürtündüğü uçakta küçük çaplı hasar oluştu. İkram malzemelerini yüklemek için, THY'ye ait ''TK-2951'' sayılı İstanbul uçağına arka kapısından yanaşan kamyonet, bu sırada uçak kapısına sürtündü. Kapıda oluşan hasar nedeniyle uçakta bekleyen yolcular indirilerek, başka bir seferle İstanbul'a gönderildi.  Bu arada, olay nedeniyle arka kapısında küçük çaplı hasar oluşan uçak tamirat amacıyla hangara çekildi.

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