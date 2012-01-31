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Politika

İKÖPAB'dan Türkiye'ye destek PALEMBANG (A.A)

31 Ocak 2012 17:06

-İKÖPAB'dan Türkiye'ye destek  PALEMBANG (A.A) - 31.01.2012 - Endonezya'nın Palembang kentinde düzenlenen ve TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in de katıldığı İslam Konferansı Örgütü Parlamento Birliği (İKÖPAB) 7. Konferansı tamamlandı.  Konferansın sonuç bildirgesinde, Fransa Senatosu'nun aldığı karar, KKTC'ye uygulanan izolasyon ve Filistin sorununa ilişkin ifadelere de yer verildi. 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarının reddini suç sayan Fransa Senatosu'nun kararını dikkate almama çağrısı yapılan bildirgede, şu ifadeye yer verildi:  ''Üye ülkeler, tarihten gelen farklılıkların yeniden canlandırılmasının uluslararası pozitif etkileşim oluşturulmasına yardım etmeyeceğinin altını çizer. Bu nedenle tarihi Türk-Ermeni farklılıkları ile ilgili olarak Fransa yasama yetkililerinin tek taraflı girişiminin, halen devam etmekte olan Türkiye ve Ermenistan arasındaki müzakereleri olumsuz etkileyeceğinin altını çizer. Yukarıda iddia edilen girişim vasıtasıyla Fransa'nın yaptığı gibi tarihin kısaltılması  temel olarak ifade özgürlüğüne, dünya değerleri ve uluslararası hukukun ilkeleri ve temel prensipleriyle çelişki yaratmaktadır. Bun nedenle en iyi yolun, tarihin tarihçilere bırakılması olduğuna inanıyoruz.'' Sonuç bildirgesinde ayrıca  KKTC konusuna da yer verildi. Bildirgede, ''Üye ülkeleri, KKTC'nin, üzerinde uygulanan ve adil olmayan izolasyonun üstesinden gelebilmesi için Kıbrıs Türk Devleti ile etkin bir dayanışmayı artırmaya ve tüm alanlarda ikili ilişkileri geliştirilmeye çağırır'' denildi. Sonuç bildirgesinde, konferansta da sık dile getirilen Filistin sorunun çözümüne ilişkin yeni bir karar alındı. Türkiye'nin önerisi üzerine alınan bu karara göre, Filistin sorunun çözümü kapsamında 13 üyeden oluşacak yeni komisyon kurulacak. İlk toplantısını Türkiye'de yapacak olan söz konusu komisyon, Filistin sorununu daha ayrıntılı olarak inceleyecek ve çözüm geliştirecek. Öte yandan toplantıda alınan kararla, ''İslam Konferansı Örgütü Parlamento Birliği'' ismi ''İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği'' olarak değiştirildi. Teşkilat bundan sonraki yeni adıyla ilk toplantısını Sudan'da yapacak.

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