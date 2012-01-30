-İKÖPAB 7. Konferansı'nın açılışı yapıldı PALEMBANG (A.A) - 30.01.2012 - Endonezya'nın Palembang kentinde düzenlenen İslam Konferansı Örgütü Parlamento Birliği (İKÖPAB) 7. Konferansı'nın açılışı yapıldı. Tören Kuran-ı Kerim okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan Endonezya Cumhurbaşkanı Susilo Bambang Yudhoyono, İslam ülkelerinin, sosyal, ekonomik ve siyasal akımları da dikkate alarak, zorluklara karşı birlikte mücadele vermesi gerektiğini söyledi. Halkın sesine her zaman kulak verilmesi gerektiğini belirten Yudhoyono, ''Onların isteklerine kulak tıkayarak yaşamımızı idame ettiremeyiz. Özgürlükten korkmamalıyız'' dedi. İslam ülkelerinin ekonomik durumuna değinen Yudhoyono, Müslümanların dünya nüfusunun yüzde 20'sini oluşturduğunu, ancak üretim oranında yüzde 7'yi geçemediğini anlattı. Dünyada en geri kalmış 50 ülkenin büyük çoğunluğunu Müslüman ülkelerin oluşturduğuna dikkati çeken Yudhoyono, bu nedenle özellikle İslam ülkeleri arasındaki ticaret hacminin artırılması gerektiğini vurguladı. İKÖPAB 7. Konferansı Başkanı ve Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Marzuki Alie, İKÖPAB üyesi İslam ülkelerinin temel amaçlarının; demokrasinin güçlendirilmesi olduğunu belirterek, bu konuda işbirliğinin artırılması gerektiğini söyledi. İKÖPAB Genel Sekreteri Mahmut Erol Kılıç da İsrail'in Kudüs'ü Yahudileştirmek için çabalarını sürdürdüğünü, yerleşim alanlarını genişletmeye devam ettiğini söyledi. Filistin'in İKÖPAB'ın en önemli konularından biri olduğunu anlatan Kılıç, Gazze ambargosunun sona erdirilmesini, Ortadoğu'da barışın sağlanmasını arzu ettiklerini ifade etti. Kılıç, nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanılmasının her ülkenin hakkı olduğunu, bunu desteklediklerini söyledi. Kılıç, ırk ayrımına son verilmesi ve terörün bitirilmesinin de İKÖPAB'ın hedefleri arasında yer aldığını belirtti. İKÖPAB, 53 İslam ülkesinin parlamentolarından oluşuyor. Ekonomik, kültürel ve siyasi ilişkilerin değerlendirildiği parlamentolararası birlik, çeşitli konularda tecrübelerini paylaşıyor. Teşkilat yılda bir kez kapsamlı toplantı yapıyor. Çalışmalar ortalama bir hafta sürüyor. Hazırlık çalışmalarının ardından konferansta belirlenen gündem maddeleri değerlendiriliyor. Birlik, Asya, Avrupa ve Arap grubu olmak üzere üç coğrafyadan ülkeleri kapsıyor. Konferansın gündem maddeleri, üye ülkelerin daha önce önerdiği gündem maddelerinden oluşuyor. Birliğin Arapça, Fransızca ve İngilizce olmak üzere üç çalışma dili bulunuyor. Bütün toplantılar bu üç dilde yapılıyor. İKÖPAB'ın Genel Sekreter ve Genel Sekreter yardımcılarının seçimi 4 yılda bir yapılıyor. Görev süresi dolan İKÖPAB Genel Sekreteri Kılıç'ın, bu konferansta yeniden aynı göreve getirilmesi bekleniyor. Kılıç'ın seçilmesi halinde, Türkiye ilk defa iki dönem üst üste Genel Sekreterlik görevini üstlenmiş olacak. İKÖPAB'ın 7. Konferansı'nın hazırlık çalışmaları 24 Ocak tarihinde başlamıştı.