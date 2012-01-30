-İKÖPAB Konferansı'nda Fransa'nın Ermeni kararı yok sayıldı PALEMBANG (A.A) - 30.01.2012 - Endonezya'nın Palembang kentinde düzenlenen İslam Konferansı Örgütü Parlamento Birliği (İKÖPAB) 7. Konferansı'nın çalışma oturumunda, konferansın sonuç bildirgesine, Fransa Senatosunun 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarının reddini suç sayan yasa teklifini kabul etmesinin ''yok hükmünde'' sayılmasına yönelik bir ifadenin konulması kararlaştırıldı. İKÖPAB çalışma oturumunda, Fransa Senatosunun kabul ettiği yasa teklifi gündeme geldi. Azerbaycan heyeti, bu konunun tartışılmasını talep etti. Ardından Türkiye heyeti de konferansın sonuç bildirgesinde, ''tarihin tarihçilere bırakılması ve Fransa Senatosunun kabul ettiği teklifin yok hükmünde sayılmasına'' ilişkin ifadenin yer almasını gündeme taşıdı. Diğer katılımcı ülke heyetlerinin de söz konusu talebe destek vermeleri üzerine, sonuç bildirgesinde, Türk heyetinin talep ettiği ifadeye yer verilmesi kararlaştırıldı. -''Rum kesimi Endonezya'da lobi faaliyetinde bulunmuş''- İKÖPAB Genel Sekreteri Mahmut Erol Kılıç, Türkiye'nin, Ermeni iddialarına karşı haklı davasını, özellikle Doğu toplumlarına duyuramadığını ifade etti. Bu konuda özeleştiri yapılması gerektiğine dikkati çeken Kılıç, ''Burada Suriye delegasyonu bile, Ermeni iddialarına ilişkin konu gündeme geldikten sonra 'biz böyle bilmiyorduk. Lütfen bize doküman verin' dediler. Ama verilecek doküman yok ortada'' diye konuştu. Kıbrıs konusunda da aynı durumun söz konusu olduğunu anlatan Kılıç, şöyle devam etti: ''Rum kesimi Endonezya'ya gelip buranın Dışişleri Bakanı ile görüşmüş ve 'bu toplantıda bizi rencide edecek bir şeyin çıkmamasını ümit ederiz' diyerek lobi faaliyetlerinde bulunmuş. Biz burada Kıbrıs konusunda haklı davamıza dair Arapça, Fransızca ve İngilizce olarak ne bir broşür ne bir doküman koymamışsak masaların üzerine, buraya gelen delegasyonları aydınlatmamışsak, 'bunun sorumlusu kimdir' diye ben burada bir özeleştiri yapmak istiyorum. Maalesef Kıbrıs konusunda Arapça bilen uzmanımız bile yok. Ama Rumların var. Farsça bilen elemanları var. Gelip anlatıyorlar. Elinize on tane, yirmi tane kitap veriyorlar.''