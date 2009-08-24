İkoncan ayrılmak için plan yapmış

Eda Taşpınar, Nurettin Hasman’dan ayrılmak için önceden plan yapmış.



Çeşme’yi mesken tutan Taşpınar, Tuba Ünsal’ın eski sevgilisi olan milli sörfçü Bora Kozanoğlu ile tanışmış.



Sörf dersi alma esnasında ateş bacayı sarmış. Bu arada Nurettin Hasman İstanbul’daymış. Taşpınar, sevgilisi Nurettin Hasman’a bu yaz Çeşme’de takılacağını ve basınla arası iyi olduğu için amcası Adnan Taşpınar’ın açtığı restorana destek olmak için çalışacağını söylemiş. Ancak Bora’ya olan aşkı tavan yapınca PR’cı bir arkadaşını araya koyarak Hasman’dan habersiz, gazetelere ilişkilerinin bittiğini ve dost olarak ayrıldıkları haberini yaptırmış. Kulağıma gelenlere göre de bu ilişkide aldatılan konumunda olan Hasman, haklı olarak çok sinirlenmiş. Aldatılan konumuna düşmemek için çok yakın arkadaşları haricinde kimseyle bu konuyu konuşmuyormuş.