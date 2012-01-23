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Kültür-Sanat

İkon fotoğraflar

İngiltere'nin ünlü fotoğrafçısı Terry O’Neill tüm zamanların en ‘ikonik’ 10 portre fotoğrafını seçti.

23 Ocak 2012 02:00



T24- İngiltere'nin  ünlü fotoğrafçısı Terry O’Neill tüm zamanların en ‘ikonik’ 10 portre fotoğrafını seçti.



Milliyet'in yer verdiği Daily Mail Gazetesi’nin yayınladığı listede, ilk sırada Neil Leifer’ın 1965’te çektiği, efsanevi boksör Muhammed Ali’nin rakibi Sonny Liston’ı yere yatırdığı anı gösteren fotoğraf var. Diğer ikonik fotoğraflar şöyle:

Aktris Marilyn Monroe’nun Vogue Dergisi için ölmeden 6 hafta önce ABD’li fotoğrafçı Bert Stern’e verdiği pozlar. Lindsay Lohan gibi birçok yıldız Marily’nin bu pozlarının benzerini çektirdi.


İngiliz aktör Terence Stamp’ın ‘Çılgın Kalabalıktan Uzak’ filminin setinde çekilen siyah beyaz fotoğrafı.
Hollywood’un menekşe gözlü yıldızı Elizabeth Taylor’ın tüm güzelliğini ortaya koyan bu portre fotoğrafını kimin çektiği bilinmiyor.

ABD’li fotoğrafçı George Holz’ın 1998’te çektiği fotoğrafta Angelina Jolie, bugünkü ününe kavuşmamış, genç bir aktris.


Terry O’Neill’in sinemanın güzel yıldızı Audrey Hepburn’i havuzda çektiği fotoğraf.

20. yüzyılın en önemli fotoğraf sanatçılarından gösterilen W. Eugene Smith’in çektiği ABD’li bahriyelinin fotoğrafı.

Kanadalı fotoğrafçı Karsh’ın 1941’de çektiği Churchill fotoğrafı.

Lord Snowdon imzalı Anthony Blunt’ın fotoğrafı.

1985’te National Geographic’e kapak olan Afgan mülteci kızın fotoğrafı. ‘Afgan Mona Lisa’ olarak adlandırılan fotoğrafı ABD’li fotoğrafçı Steve McCurry çekti.

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