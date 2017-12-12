İklimle mücadeleye katılan 237 şirketin toplam değeri 6.3 trilyon doları aşıyor

İstanbul, 12 Aralık (DHA) – Michael Bloomberg ve Finansal İstikrar Kurulu (FSB) Başkanı Mark Carney, İklim ile Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü (TCFD)’ye taahhüt veren şirket sayısının 237’ye ulaştığını açıkladı. İklim değişikliğiyle mücadelede taahhüt veren şirketlerin piyasa değerlerinin toplamı 6.3 trilyon doları aşıyor. Aynı zamanda taahhüt veren firmalar arasında yatırım yönetimi yapan 150’den fazla finans kurumu da bulunuyor. Bu finans kuruluşlarının yönettiği varlıkların değeri ise 81.7 trilyon doları aşıyor.

Michael Bloomberg tarafından yönetilen ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney\'nin başkanlığını yaptığı Finansal İstikrar Kurulu tarafından kurulan Görev Gücü, şirketlerin yatırımcılara, borç verenlere yardım etmesi için açıklamaları gereken iklimle ilgili bilgilere ilişkin gönüllü öneriler geliştirmek için kuruldu.

Görev gücü, şirketlerin iklim ile ilişkili finansal hareketlerini beyan etmelerini sağlayan mekanizmalara uymalarını ve bu bilgiyi kamuoyuna açık hale getirmeleri için çalışmalar yapıyor. TCFD Haziran 2017 yılında açıklanmıştı. Haziran’dan beri TCFD’ye destek veren ve gönüllü beyanda bulunacağını açıklayan şirketlerin sayısı iki katına çıktı.