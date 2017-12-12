T24 LogoT24 Logo
Dünya

İklimle mücadeleye katılan 237 şirketin toplam değeri 6.3 trilyon doları aşıyor

İstanbul, 12 Aralık (DHA) – Michael Bloomberg ve Finansal İstikrar Kurulu (FSB) Başkanı Mark Carney, İklim ile Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü (TCFD)’ye taahhüt veren şirket sayısının 237’ye ulaştığını açıkladı

12 Aralık 2017 18:55

İstanbul, 12 Aralık (DHA) – Michael Bloomberg ve Finansal İstikrar Kurulu (FSB) Başkanı Mark Carney, İklim ile Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü (TCFD)’ye taahhüt veren şirket sayısının 237’ye ulaştığını açıkladı. İklim değişikliğiyle mücadelede taahhüt veren şirketlerin piyasa değerlerinin toplamı 6.3 trilyon doları aşıyor. Aynı zamanda taahhüt veren firmalar arasında yatırım yönetimi yapan 150’den fazla finans kurumu da bulunuyor. Bu finans kuruluşlarının yönettiği varlıkların değeri ise 81.7 trilyon doları aşıyor.
Michael Bloomberg tarafından yönetilen ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney\'nin başkanlığını yaptığı Finansal İstikrar Kurulu tarafından kurulan Görev Gücü, şirketlerin yatırımcılara, borç verenlere yardım etmesi için açıklamaları gereken iklimle ilgili bilgilere ilişkin gönüllü öneriler geliştirmek için kuruldu.
Görev gücü, şirketlerin iklim ile ilişkili finansal hareketlerini beyan etmelerini sağlayan mekanizmalara uymalarını ve bu bilgiyi kamuoyuna açık hale getirmeleri için çalışmalar yapıyor. TCFD Haziran 2017 yılında açıklanmıştı. Haziran’dan beri TCFD’ye destek veren ve gönüllü beyanda bulunacağını açıklayan şirketlerin sayısı iki katına çıktı.

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aralık DHABloombergFinansalKurulu FSB Başkanı Mark CarneyBağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü TCFDyeAynıBuMichael BloombergMerkez Bankası Başkanı Mark CarneyKuruluGörev GücüGörevTCFD HaziranHazirandanTCFDye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24