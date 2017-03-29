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Çevre

İklimin Trump felaketi: Hükümetim, kömürle olan savaşa son noktayı koyuyor

Trump, Obama'nın iklim politikasını değiştirdi

29 Mart 2017 00:44

Küresel ısınmanın varlığını reddeden ve kabinesinde çok sayıda petrol CEO'suna yer veren ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Barack Obama döneminde yürürlüğe giren iklim değişikliği politikalarını değiştirdi. 

Donald Trump, yeni yasayı imzalarken yaptığı açıklamada, "Hükümetim, kömürle olan savaşa son noktayı koyuyor. Bugün aldığımız bu kararla Amerikan enerjisi üzerindeki kısıtlamaları kaldırmak için tarihi bir adım atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump, ABD'de başkanlığı devraldığı gün, Beyaz Saray'ın sitesinden iklim değişikliği başlığı kaldırılmıştı. Ayrıca ABD'de iklim politikasının belirleyicisi konumunda bulunan Çevre Koruma Ajansı'na Küresel ısınmaya kuşkucu yaklaşan ve bu nedenle eleştirilen Scott Pruitt'i getirmişti.

Trump, geçtiğimiz haftaşlarda da NASA'nın bütçesinde kısıtlmaya gitmişti. NASA bütçesini yüzde 0,8 oranında azaltma kararının, en çok iklim programlarını etkilemesi bekleniyor.

Öneriye göre, yeryüzü araştırmalarına ayrılan bütçe 1,9 milyar dolardan 1,8 milyar dolara düşecek. Öneride "PACE" "OCO-3", "DSCOVR Dünya Gözlem Araçları" ve "CLARREO Pathfinder" yeryüzü araştırmalarının iptali öngörülüyor. Bütçe önerisi, NASA'nın eğitim birimine verilen 115 milyon doların da iptal edilmesini içeriyor.

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