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Dünya
Deutsche Welle

İklim Zirvesi'nde uzatmaya gidildi

Paris'teki BM İklim Zirvesi'nde görüşmelerin son turu başladı. Kapsamlı bir anlaşmaya varılabilmesi için görüşmeler cumartesine kadar uzatıldı.

11 Aralık 2015 10:56


Fransa'nın başkenti Paris'te 30 Kasım'da başlayan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) Taraflar Konferansı (COP 21), dünya genelinde iklim değişikliği konusunda yeni bir dönemin kapısını aralamaya çalışıyor. Zirvede, 2020'de sona erecek Kyoto Sözleşmesi sonrasında geçerli olacak dünyadaki yeni iklim, enerji ve tarım politikalarının çerçevesi çiziliyor.

Konferans başkanlığını yürüten Fransa'dan yapılan açıklamada, yeni iklim anlaşması taslağının cumartesi günü tamamlanacağı bildirildi.

Fransa'nın Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, çarşamba günü hazırlanan ve eleştiri toplayan anlaşma taslağın yerine hazırlanan yeni bir metni dün akşam heyetlere sundu. Metnin gün boyunca görüşüldükten sonra yarın nihai taslağın netleşmesi bekleniyor. Belgenin oylanması da yarın yapılacak.

Çevreciler ne dedi?

Çevre ve kalkınma örgütleri anlaşma taslağına farklı tepkiler verdiler. Oxfam'dan Helen Szoke metni değerlendirirken "kazançlar ve kayıplar"dan söz etti. Szoke, fosil enerji kaynaklarının terk edilmesini öngören somut bir ifade yerine "emisyon tarafsızlığı" gibi soyut bir kavramın tercih edilmesini onaylamadığını söyledi.

Germanwatch'dan Christoph Bals yeni metinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini söyledi. Bals, ulusal iklim hedeflerinin 5 yılda bir kontrolünü öngören revizyon mekanizmasına ilişkin düzenlemeyi ise eleştirdi. Uzman, "revizyon sürecine 2023'te başlanacak olmasının büyük sorun teşkil ettiğini" söyledi. İlk revizyon tarihi olarak 2021 üzerinde durulmasına rağmen taslak metnine opsiyon olarak 2023 ve 2024'ün eklenmesi eleştiri topluyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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