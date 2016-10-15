İklim zirvesinde karbondioksitten daha zararlı HFC gazı için anlaşma

Ruanda'nın başkenti Kigali'de 150'den fazla ülkenin katılımıyla yapılan iklim değişikliği zirvesinde, küresel ısınmanın başlıca sebeplerinden biri olarak gösterilen, hidroflorokarbon (HFC) gazının kullanımını sınırlandırma konusunda anlaşmaya varıldı.

HFC gazı, klima, buzdolabı ve aeresol spreylerde kullanılıyor. Sera gazlarından olan HFC, küresel ısınma için karbondioksitten daha zararlı kabul ediliyor.

Montreal protokolünde yapılacak değişiklikle, daha zengin ülkeler, 2019'dan itibaren HFC gazı kullanımını azaltacak.

Ancak bazı gruplar, anlaşmanın çevreye etkisinin çok faza olmayacağını söylüyor.

Anlaşmanın onaylanması için zirvede mekik diplomasisi yürüten ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, bunun Dünya'nın zaferi olduğunu söyledi.

Kerry BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bu anlaşma bize, gezegenin ısınmasını yarım santigrat derece azaltma fırsatı verecek dev bir adım" dedi.

Anlaşma, üç farklı gruptaki ülkeye farklı sorumluluklar yüklüyor.

Avrupa Birliği üyeleri, ABD ve diğer zengin ülkeler, HFC gazlarını 2019'dan itibaren en az yüzde 10 oranında azaltacak.

Çin, Latin Amerika ve ada ülkeleri HFC gazı kullanımlarını 2024'ten itibaren donduracak.

Hindistan, Pakistan, İran, Irak ve Körfez ülkeleri 2028'e kadar HFC kullanımını sınırlamayacak.