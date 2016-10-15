T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

İklim zirvesinde karbondioksitten daha zararlı HFC gazı için anlaşma

HFC gazının kullanımını sınırlandırma konusunda anlaşmaya varıldı

15 Ekim 2016 15:06

Ruanda'nın başkenti Kigali'de 150'den fazla ülkenin katılımıyla yapılan iklim değişikliği zirvesinde, küresel ısınmanın başlıca sebeplerinden biri olarak gösterilen, hidroflorokarbon (HFC) gazının kullanımını sınırlandırma konusunda anlaşmaya varıldı.

HFC gazı, klima, buzdolabı ve aeresol spreylerde kullanılıyor. Sera gazlarından olan HFC, küresel ısınma için karbondioksitten daha zararlı kabul ediliyor.

Montreal protokolünde yapılacak değişiklikle, daha zengin ülkeler, 2019'dan itibaren HFC gazı kullanımını azaltacak.

Ancak bazı gruplar, anlaşmanın çevreye etkisinin çok faza olmayacağını söylüyor.

Anlaşmanın onaylanması için zirvede mekik diplomasisi yürüten ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, bunun Dünya'nın zaferi olduğunu söyledi.

Kerry BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bu anlaşma bize, gezegenin ısınmasını yarım santigrat derece azaltma fırsatı verecek dev bir adım" dedi.

Anlaşma, üç farklı gruptaki ülkeye farklı sorumluluklar yüklüyor.

Avrupa Birliği üyeleri, ABD ve diğer zengin ülkeler, HFC gazlarını 2019'dan itibaren en az yüzde 10 oranında azaltacak.

Çin, Latin Amerika ve ada ülkeleri HFC gazı kullanımlarını 2024'ten itibaren donduracak.

Hindistan, Pakistan, İran, Irak ve Körfez ülkeleri 2028'e kadar HFC kullanımını sınırlamayacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RuandaKigaliSeraHFCABD Dışişleri Bakanı John KerryDünyaBBCBirliğiABDLatin AmerikaPakistanIrakKörfez

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24