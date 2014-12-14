İklim zirvesinde asgari uzlaşma



Peru'da bir araya gelen 195 ülkenin temsilcileri arasında, atmosfere karbondioksit salımının azaltılmasında yüklerin nasıl paylaştırılacağına dair anlaşmaya varıldı. Varılan uzlaşma Peru Çevre Bakanı Manuel Pulgar-Vidal tarafından kamuoyuna duyuruldu. Yeni bağlayıcı bir iklim anlaşmasına temel oluşturacak olan uzlaşma konferansın planlanan bitiş tarihinden iki gün sonra elde edilebildi.

Müzakerelerin nasıl devam edeceğine dair takvim üzerinde mutabık kalındı. 2015 yılının aralık ayında Paris’te düzenlenecek iklim zirvesinde kalıcı ve bağlayıcı bir iklim anlaşması imzalanması hedefleniyor.

Çevre örgütleri ise üzerinde anlaşılan metnin “tehlikeli derecede zayıf” olarak niteledi. Karar metni için hazırlanan 37 sayfalık ham taslak yanıttan çok soru içeriyor ve delegasyonlara çok sayıda seçenek sunuyor. Müzakere çerçevesi olarak kabul edilen bu metnin detayları Paris’te görüşülecek ve karara bağlanacak.

Dünya İklim Konseyi'nin araştırmalarına göre küresel ısınmayı iki dereceyle sınırlandırabilmek için 2050 yılına kadar dünyadaki karbondioksit salımını yüzde 40 ila 70 arasında düşürmek gerekiyor.