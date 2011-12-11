İklim pazarlıklarından 2020 hedefi çıktı

T24 - Güney Afrika'nın Durban kentinde iki haftadır süren ve haftasonuna sarkan iklim değişikliğiyle mücadele pazarlıkları son dakikada varılan anlaşmayla tamamlandı.



Dünya liderleri, hukuki bağlayıcılığı olan, tüm ülkeleri kapsayacak ancak 2020 yılında yürürlüğe girecek bir anlaşmaya yönelik görüşmelere gelecek yıldan itibaren başlama konusunda uzlaştı.



Görüşmelerin 2015 yılına dek tamamlanması öngörülüyor.



Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) Sekreteri Christiana Figueres, anlaşmayı "tarihi bir karar" olarak nitelerken alınan kararların iklim değişikliğiyle mücadelede tamamen yeni bir güzergahın önünü açtığını söyledi.



Zirvede gelinen noktayı eleştiren uluslararası çevre örgütü Greenpeace, anlaşmanın gönüllülük esasına dayandığını ve iklim değişikliğine karşı önlem alma sürecini on yıl ertelediğini savundu.



Greenpeace, "küresel sıcaklık artışını, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin nispeten az gerçekleşeceği bir düzey olan 2 santigrat derecenin altında tutulması hedefinin" bu anlaşmayla imkansız bir hal aldığını vurguladı ve dünyanın felakete sürüklenebileceği uyarısında bulundu.



BBC'nin Durban'daki çevre muhabiri Richard Black, ev sahibi Güney Afrika'nın son dakikada herkesi aşağı yukarı tatmin eden bir anlaşmaya varılmasını sağladığını belirtti.



Black, Durban'daki en önemli gelişmenin, karbon salımlarını azaltma konusunda nihayetinde tüm ülkeleri kapsayacak, hukuki bir anlaşmaya yönelik çalışma yoluna doğru girilmesi olduğunu söyledi.



Ancak Black bunun hükümetler siyasi irade ve istek gösterirlerse mümkün olacağını vurguladı.



Durban'da alınan kararlara göre Avrupa ve diğer taraf ülkeler, Kyoto Protokolü'nün içerdiği vaatlere yönelik çalışmayı sürdürecek ki bu kalkınmakta olan ülkelerin en önemli taleplerinin başında geliyordu.



Ormanların tahrip edilmesini azaltmaya yönelik çabalarda ilerleme kaydedildi.



Aynı şekilde yoksul ülkelerle küçük ada devletlerinin iklim değişikliğinin etkileriyle başedebilmelerine yardımcı olacak fonların aktarımı konusunda da gelişme sağlandı.



AB'den iklimden sorumlu komisyon üyesi Connie Hedegaard, doğru bir strateji oluşturulduğuna inandıklarını söylerken," en önemli gelişme, Durban'da alınan kararlarla "ekonomisi gelişmiş tüm ülkelerin gelecekte hukuki bağlayıcılığı olan bir anlaşma taahüdü altına girmeleri" diye konuştu.



ABD'nin iklim elçisi Todd Stern ise sonuçtan memnun olduklarını, anlaşmanın istedikleri tüm öğeleri içerdiğini belirtti.



