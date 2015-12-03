İklim kurtarılacak, ama ölçümler karışık



Bir talihsizlik olmazsa Paris'teki iklim konferansında bir ilk yaşanacak. Sanayi ülkelerinden sonra kalkınma halindeki ülkeler de karbondioksit emisyonunu düşürmeyi taahhüt etti.

Konferansa katılan 195 ülkenin 180'i Paris buluşmasından önce milli iklim hedeflerini açıkladı. Uzmanlar verilen sözlerin tutulması durumunda atmosferdeki ısınmanın üç yerine 2,7 santigrat dereceyle sınırlandırılabileceğini hesaplıyor.

Sanayiden al haberi

İklimi ısıtan gazların nasıl ölçüldüğüne gelince. Almanya'da bu görevi Dessau kentindeki Federal Çevre İdaresi yerine getiriyor. Çevre idaresi sadece otoyol ve elektrik santrallerindeki kendi ölçümleriyle yetinmeyip dışarıdan aldığı bilgileri de değerlendiriyor.

Çevre idaresi sözcüsü Klaus Büschen, sera gazının üretildiği devlet dairelerinden, özel sektör işletmelerinden ve Federal İstatistik Dairesi'nden topladıkları bilgilerin temel alıp tahmini emisyon hesabı yaptıklarını, söylüyor. Bu hesaba, Almanya'daki büyükbaş hayvan sayısı, kimya endüstrisinin ne kadar fosil enerji tükettiği, tarımcılıkta ve kimya endüstrisinde hangi teknolojik yeniliklerin olduğu da istatistiklere yansıtılıyor.

Resmi verilere göre Almanya'da üretilen sera gazı bir önceki yıla göre 5,5 milyon ton artarak 2013 yılında 953 milyon tona çıkmış. 2014 yılında ise belirgin bir düşüşle 912 milyon tona gerilemiş. Almanya 1990 yılından bu yana karbondioksit emisyonunu yüzde 27 oranında azaltmış.

İstatistik merkezi bile bulunmayan ülkelerin de son derece karmaşık hesaplama yöntemlerine ihtiyacı olacak. Çevre Bakanlığı adına Paris'teki İklim Konferansı'nda Alman heyetine başkanlık eden Karsten Sach, bazı ülkelerin istatistik dairelerinde çalışanların sayısının 10'u bile bulmadığını söyledi. Almanya bu ülkelere yardımcı olacak ve Gana, Vietnam ve Kosta Rica 'ya yedi milyon dolar bağışlayacak.

Ölçüm her ülkede farklı

Sach, iklim hedefleriyle mevcut imkanlar arasında önemli farklar bulunduğu için yardımlaşmanın ancak ikili düzeyde yapılabildiğini, bazı ülkeler iklim hedeflerini ekonomik büyümeye endekslerken, diğerlerinin sadece ulaştırma ve sanayi gibi sektörlerle sınırladığını söyledi.

Boyutlar da son derece farklı. Sach “Çin'in sera gazı emisyonunu doğru hesaplaması ada devleti Tuvalu'nun yüksek tolerans tanımasından çok daha önemlidir” dedi. Dünyanın en fazla karbondioksit üreten ülkesi Çin bu konuda zorlanıyor.

Pekin yönetimi karbondioksit emisyonunu bazen olduğundan yüzde 16 oranında düşük, bazen de aynı oranda yüksek gösteriyor. Yeni iklim anlaşmasının kamuoyuna inandırıcı gelmesi güvenilebilir ve kıyaslanabilir ölçüm metotları geliştirmekle mümkün olacak.