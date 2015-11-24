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Deutsche Welle

İklim kurbanı çocuklar

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iklim değişikliğinin çocuklar üzerindeki etkisini inceleyen bir rapor hazırladı. Rapora göre, çocuklar küresel ısınmanın etkilerinin hissedildiği bölgelerde büyük tehdit altında.

24 Kasım 2015 11:57

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Cenevre'de kamuoyuna açıkladığı raporda, çocukların küresel ısınma nedeniyle dünyanın bazı bölgelerinde büyük tehdit altında olduğuna dikkat çekti. Raporda, iklim değişikliğinin etkilerinin ciddi şekilde hissedildiği bölgelerde 690 milyon çocuğun yaşadığı vurgulandı. 530 milyon çocuğun sık sık sel gibi doğal afetlerin meydana geldiği Asya ülkelerinde yaşadığı belirtildi. UNICEF 160 milyon çocuğun ise Afrika'da kuraklığın etkisini gösterdiği ülkelerde yaşadığını vurguladı.

Örgüt, 30 Kasım'da Paris'de düzenlenecek BM İklim Zirvesi öncesinde heyetleri kararlarında 'çocukların ihtiyaçlarına öncelik vermeye' çağırdı. BM İklim Zirvesi'nde ilk kez bağlayıcı nitelikte küresel bir iklim anlaşmasının kabul edilmesi bekleniyor.

Doğal afetlerin sayısı arttı

BM Afet Riskinin Azaltılması Ofisi'nin (UNISDR) raporuna göre ise son 20 yılda doğal afetler nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 600 bini geçti. Örgüt, 2005-2014 yılları arasında 335 doğal afet yaşandığını, bunun 1995-2004 aralığına göre doğal afetlerde yüzde 14'lük bir artışa tekabül ettiğini açıkladı. Rapora göre, afetlerde bir önceki on yıllık döneme göre ise neredeyse iki katlık bir artış meydana geldi. Örgüt, raporun ortaya koyduğu sonuçlar doğrultusunda Paris'te bağlayıcı bir iklim anlaşması imzalanması çağrısı yaptı. Örgüt raporda, 'kuraklık, aşırı sıcak ve soğuk' periyotların; sel ve fırtınalardaki artışın endişe verici olduğunun altını çizdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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