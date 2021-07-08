"İklim krizi milyarlarca insanın daha sıtma ve dang hummasına yakalanmasına neden olabilir"

Yapılan yeni bir araştırma 2080 yılına gelindiğinde sera gazı emisyonlarının artmaya devam etmesi durumunda 8 milyar insanın sıtma ve dang humması (dengue virüsü enfeksiyonu) yaşayabileceğini ortaya koydu.

The Guardian'da yer alan habere gore London School of Hygiene&Tropical Medicine liderliğinde yürütülen araştırma, 1970-99 verileriyle karşılaştırarak sera gazı emisyonlarının artmaya, iklim krizinin şiddetini hızlandırmaya devam etmesi durumunda 4.7 milyar daha fazla insanın sineklerden bulaşan sıtma ve dengue hastalıklarına yakalanabileceğini öngördü.

Verileri, aynı dönem içinde 4.5 milyarlık bir nüfus artışı ve 2100 itibariyle 3.7 derece artacak sıcaklık öngörüsü temel alınarak incelendi.

Araştırmacılardan Felipe Colon-Gonzales bulgularla ilgili "Bu çalışma, sera gazı emisyonunun düşürülmesinin milyonlarca insanın sıtma ve dengue virüsüne yakalanmasını önleyebileceğini gösteriyor. Emisyonun düştüğü senaryolarda virüslerin bulaş oranının ciddi oranda düştüğü görülüyor. Küresel sıcaklığı 2 derecenin altında tutmak için mücadele sürdürülmeli" dedi.

Sıtma hastalığı Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl çoğunluğu çocuklar olacak şekilde 400 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor. Dengue virüsü enfeksiyonunun da şu anda bilinen bir tedavisi bulunmuyor. Virüsle ilgili aşı çalışmaları devam ediyor.