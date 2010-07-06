İklim korumaya tasarruf darbesi

T24- Sanayi ülkeleri geçtiğimiz Aralık ayında Kopenhag'da yapılan İklim Zirvesi'nde 2010-2012 yılları arasında iklim değişikliğinin az gelişmiş ülkelerdeki yıkıcı etkilerinin önüne geçmek için bu ülkelere toplam 30 milyar dolarlık yardım sözü vermişti. Bu yardımın üçte birini oluşturan yaklaşık 10 milyar euro AB ülkeleri tarafından karşılanacak. İklim müzakerelerinde AB'yi temsil eden baş müzakereci Artur Runge-Metzger, AB'nin ödemeyi taahhüt ettiği bu mali yardımı toplayabileceği kanaatinde.



Runge-Metzger verilen sözlerin tutulması gerektiğinin önemle altını çizdi: "Bakanlarımızın da sürekli tekrarladıkları gibi gelişmekte olan ülkelerin güvenini kazanmak çok önemli bir husus... Yani verdiğimiz sözün arkasında durmalıyız. Kopenhag'ın yasal değil, siyasî bir yaptırımı söz konusu. Ancak siyasî yaptırımların da yerine getirilmesi en az yasal yaptırımlar kadar önem arz ediyor."



Sanayi ülkelerinden yardım kesintisi



Öte yandan sanayi ülkeleri birbiri ardına Kopenhag'da yapılan İklim Zirvesi'nde ödeyeceklerini taahhüt ettikleri rakam üzerinden kesintiye gidiyor. Örneğin Almanya Başbakanı Angela Merkel Kopenhag'da gelişmekte olan ülkelere yılda 420 milyon euroluk yardım sözü vermişti.



Uluslararası yardım örgütü Oxfam'ın iklim uzmanı Jan Kowalzig bu rakamın yeni bir meblağ olmadığına ve büyük bir bölümünün daha önceden ödeneceği taahhüt edilen yardımlardan oluştuğuna dikkat çekiyor: "Kopenhag'da Almanya'nın bu üç yıl içinde yapacağı yardımın 1 milyar 260 milyon euro yani yılda ortalama 420 milyon euro olacağı açıklanmıştı. Bu ilk bakışta çok yüklü bir miktar… Ancak bunun büyük bir bölümünü daha önceden verilmiş sözlerin tekrarlanmasından oluştuğu göz önünde bulundurulmalı. 2010 yılı için ön görülen paranın sadece 70 milyonu yeni, yani daha önceden başka bir yerde zaten ödeneceği taahhüdü verilmemiş."



"Eski taahüdleri içeriyor"



Kowalzig bu 420 milyon euronun içinde örneğin Başbakan Angela Merkel'in 2008 yılında Bonn'da yapılan Uluslararası Biyoçeşitlilik Konferansı'nda canlı türlerinin ve doğanın korunması için ödeme sözü verdiği milyonlarca euronun ve birçok eski taahhüdün de bulunduğunu kaydediyor.



Kowalzig Almanya'nın tasarruf önlemleri kapsamında 2011 ve 2012 yılı için ödeyeceği 70 milyon eurodan da kurtulmaya çalıştığını belirtiyor. İklim uzmanı birçok sanayi ülkesinin kısıntıları gerekçelendirmek için yaratıcı yöntemler ve hesap oyunları geliştirdiğini sözlerine ekliyor: "Hepsi değilse de birçok ülke bunu yapıyor. Mesela Fransa. Fransız yardımının büyük bir bölümü krediden oluşuyor. Fransa baştan beri vereceği kredileri de yardım toplamına dahil ediyor."



Uzmanlar sanayi ülkelerinin hesaplarla oynayarak ilkim değişikliği görüşmelerinde alınan kararları tamamıyla çıkmaza sürüklemesinden endişe ediyorlar.