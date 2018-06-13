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Ekonomi

İklim Kafe'de iklim değişikliği ve davranışsal iktisat konuları konuşuldu

Deniz Tok / İstanbul, 13 Haziran (DHA) - "İklim Değişikliği ve Müşterekler İçin Davranışsal İktisat Deneyleri" başlıklı toplantıda hem doğa koruma, hem de iklim değişikliği alanında davranışsal iktisat deneylerinin insan ufkunu hangi yönde genişlettiğine

13 Haziran 2018 16:39

Deniz Tok / İstanbul, 13 Haziran (DHA) - \"İklim Değişikliği ve Müşterekler İçin Davranışsal İktisat Deneyleri\" başlıklı toplantıda hem doğa koruma, hem de iklim değişikliği alanında davranışsal iktisat deneylerinin insan ufkunu hangi yönde genişlettiğine dikkat çekildi.
Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nin (İPM) iki ayda bir gerçekleştirdiği İklim Değişikliği alanında çalışan araştırmacı ve akademisyenlerin, bu alandaki çalışmalarını masaya yatıran İklim Kafe Konuşmaları’nın dördüncüsü yapıldı.
İklim değişikliğiyle ilgili çeşitli konuları, politikadan atmosfer bilimlerine, ekonomiden psikolojiye kadar disiplinler arası bir ortamda tartışmak üzere bir araya gelinen İklim Kafe Konuşmalarının dördüncüsüne 2017/18 Mercator-İPM Araştırmacısı Pınar Ertör Akyazı konuşmacı olarak katıldı. Toplantının kolaylaştırıcısı ise Bahçeşehir Üniversitesi’nden Hande Paker oldu.
Pınar Ertör Akyazı, \"İklim Değişikliği ve Müşterekler İçin Davranışsal İktisat Deneyleri\" başlıklı sunumunda hem doğa koruma, hem de iklim değişikliği alanında davranışsal iktisat deneylerinin insan ufkunu hangi yönde genişlettiğine dikkat çekti. Akyazı, İklim Kafe’nin dördüncüsünde yaptığı sunumda söz konusu davranışsal iktisat deneylerinin iklime olan yansımalarını sorguladı.
Davranışsal iktisat deneyleri, müşterek kullanılan doğal varlıklara (örneğin, su kaynakları, atmosfer, balık stokları) odaklanıyor. Ana akım iktisatçılar tarafından bencil ve rasyonel bir optimizasyon makinesi gibi karar aldığı varsayılan “Homo economicus” ya da \"Ekonomik insan\"ı sorgulayan bu deneylerde, doğal varlıkların kullanımında işbirliğinin nasıl sağlanabileceği araştırılıyor. (Fotoğraflı)

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