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Yaşam
Deutsche Welle

İklim isyanı

New York'ta yarın başlayacak İklim Değişikliği Zirvesi öncesi dünya genelinde düzenlenen gösteri ve yürüyüşlere yüz binlerce kişi katıldı.

22 Eylül 2014 12:41

Eylemler, iklim değişikliği konusundaki duyarlılığı artırmayı ve iklim koruma amaçlı düzenlemelere dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Organizatörlerin verdiği bilgiye göre, dün 158'den fazla ülkede 2 bin 700'den fazla gösteri ve yürüyüş düzenlendi.

En geniş katılım, 310 binden fazla kişinin katıldığı New York yürüyüşü oldu.

Yürüyüşe katılan isimler arasında BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore ve Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio da dikkat çekti.

Londra'daki gösteriye 40, Berlin'deki gösteriye ise 10 bin kişi katıldı.

İstanbul, Paris, Amsterdam, Stockholm, Rom, Madrid, Yeni Delhi ve Rio de Janeiro, iklim eylemlerinin yapıldığı diğer merkezler arasında yer aldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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New YorkDeğişikliği ZirvesiNew York Genel Sekreteri Ban MoonABD Başkan Yardımcısı GoreHollywoodLeonardo DiCaprioBerlinParis Amsterdam Stockholm Rom Madrid Yeni DelhiRioJaneiroDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/rtr/NH/HS

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