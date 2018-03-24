İklim için 'Dünya Saati'nde ışıklar kapanıyor

Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın (WWF) 2007’den bu yana her yıl düzenlediği ‘Dünya Saati’ kampanyasında bu sene de dünyadaki birçok anıtsal yapı, kurum binası ve evlerin ışıkları, bugün TSİ 20.30-21.30 saatleri arasında iklim değişikliğine dikkat çekmek için kapatılacak.
İlk defa 2007 yılında Avustralya’nın Sidney kentinde yapılan ‘Dünya Saati’ etkinliğinde, 2017’de 187 ülke ve bölge yer aldı ve 3 binden fazla kurum ışıklarını söndürdü. Türkiye’den de Boğaz köprüleri, Topkapı Sarayı, Ayasofya Müzesi, Milli Saraylar, Galata Kulesi ve Efes Antik Kenti gibi tarihi yapı ve mekânların yan ısıra, Beşiktaş, Bursaspor, Fenerbahçe ve Galatasaray spor kulüpleri de stadyum ışıklarını kapattı.
Bireylerin de evlerinde ışıkları kapatarak destek verdiği etkinliğe her yıl milyonlarca insan katılıyor.
Bu sene Türkiye’den Dünya Saati’ne destek veren yapılar şöyle:
15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Köprüsü
Adana Saat Kulesi
Adana Taşköprü
Amintas Kaya Mezarları
Ankara Garı
Ayasofya Müzesi
Beykoz Kasrı
Beylerbeyi Sarayı
Bodrum Kelesi
Bursa Tophane Saat Kulesi
Çanakkale Saat Kulesi
Dolmabahçe Camii (Bezmi Alem Valide Sultan Camii)
Dolmabahçe Sarayı ve Saat Kulesi
Edirne Eski Camii
Edirne Kent Müzesi
Edirne Kültür Merkezi ve Nikah Salonu
Eskişehir Tren Garı
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
Haydarpaşa Garı
Ihlamur Kasırları
İzmir Saat Kulesi
Kız Kalesi
Kurşunlu Külliyesi
Küçüksu Kasrı
Masal Şatosu
Nur-u Osmaniye Camii
Rumeli Hisarı
Selimiye Camii
Sirkeci Garı
Sultanahmet Camii
Süleymaniye Camii
Truva Atı
Türkan Saylan Kültür Merkezi
Uçhisar Kalesi (Kapadokya Peri Bacaları)
Üç Şerefeli Camii
Yeni Camii
Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi
Yıldız Şale Köşkü (Yıldız Sarayı)