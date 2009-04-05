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Çevre

İklim dostu kentler

Bölgesel Çevre Merkezi 'İklim Dostu Kentler Kampanyası'nı Türkiye’de de yürütmeye başladı.

05 Nisan 2009 03:00

Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye, Sürdürülebilir Kentler Birliği (ICLEI) tarafından geliştirilen “İklim Dostu Kentler Kampanyası”nı Türkiye’de de yürütmeye başladı.

Kampanya, iklim değişikliği ile mücadele etmeye kararlı belediye başkanlarına sera gazı salımlarını azaltmaları ve diğer sürdürülebilir çevre politikaları konusunda somut adımlar atmaları için destek olmayı amaçlıyor.

Proje; kentlerden kaynaklanan sera gazı salımlarının hesaplanması ve bu salımların belirli hedefler doğrultusunda azaltılması konusunda yerel yönetimlerde kapasite arttırımını hedefliyor. Kampanya kapsamında yeni belediye başkanlarının, İklim Dostu Kentler Kampanyası’na katılarak daha az karbon üreten kentler yolunda ilk somut uygulamaları gerçekleştirmelerine katkı verilecek. Bu proje, iklim değişikliği ile mücadele edilmesi konusunda dünyadaki sera gazı salımının yüzde 75’inin kentlerden kaynaklanması nedeniyle önem taşıyor. Türkiye nüfusunun da yaklaşık yüzde 75’i kentlerde yaşıyor. İklim değişikliğinden en olumsuz etkilenecek grubu da kentlerde yaşayanlar oluşturuyor. Bölgesel sıcaklık yükselmeleri ile birlikte kentlerde hava kirliliği daha da artarken kuraklık ve sel olaylarının artışı kentsel su kaynaklarını ve altyapısını olumsuz etkiliyor. Kentsel altyapının zarar görmesi ve aşırı iklim koşulları halk sağlığını tehlikeye sokuyor.

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