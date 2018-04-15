T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

İklim değişikliğini protesto için intihar eylemi

ABD'nin tanınmış avukatlarından David Buckel, iklim değişikliğine neden olan fosil yakıt kullanımını protesto etmek amacıyla New York'un Brooklyn semtindeki bir parkta kendini ateşe verdi.

15 Nisan 2018 21:28

ABD'nin önde gelen LGBTİ hakları ve çevre hakları avukatlarından David Buckel (60), ekolojik yıkımı protesto etmek için New York’taki Brooklyn Prospect Park'ta kendini ateşe verdi.

Buckel'ın cesedinin biraz ilerisinde, bir alışveriş kartının üzerine yazılmış mesajı bulundu. New York Times gazetesinin haberine göre, mektubunda Buckel "protesto amacıyla kendisini öldürdüğünü" yazdı.

Buckel'ın mektupta "Kirlilik, hava, toprak, su ve iklime sızarak, gezegenimizi yok ediyor. Gezegendeki insanların çoğu fosil yakıtlarla sağlıksız hale gelen havayı soluyor ve bunun bir sonucu olarak erken ölüyor – benim fosil yakıtlarıyla gerçekleşen erken ölümüm de kendimize yaptıklarımızı yansıtıyor" ifadelerine yer verdiği belirtildi.

Ölümünün bu konuda eyleme geçilmesine vesile olmasını istediğini belirten Buckel notunun son cümlelerinde "Hayatta onurlu bir amaç, ölümde de onurlu bir amacı getirir" dedi.

Buckel, özellikle eşcinsel, lezbiyen ve trans bireylerin haklarıyla ilgili yaptığı hukuki çalışmalarla tanınıyordu. Ünlü avukat, yaşamının son dönemlerinde çevre örgütleriyle birlikte çalışmıştı.

dpa/NS,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABDDavid BuckelNew York BrooklynLGBTİNew York&rsquo;taki Brooklyn Prospect ParkYork TimesBuckelDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24