İklim değişikliğine karşı yürüdüler

Avustralya, Bangladeş, Japonya, Yeni Zelanda ve Filipinler'de düzenlenen yürüyüşler, iklim

değişikliğinin etkileri konusunda duyulan endişeyi ortaya koydu.

Yürüyüşlere katılanlar Paris'te düzenlenecek İklim Zirvesi'nde çözüm bulunmasını istedi.

Gösterilerde, yenilenebilir enerjiye geçilmesi çağrısında bulunuldu ve deniz seviyelerinin yükselmesi

ışığında Pasifik adalarının sakinlerinin durumuna dikkat çekildi.

Filipinler'in başkenti Manila'da yürüyen 3

bin kadar din adamı, öğrenci ve aktivist aşırı hava

olaylarının sorumlusu olarak gördükleri iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için karbondioksit

emisyonlarını düşürülmesini istedi.

Avustralya'da Brisbane'de ise Aborjinler ve Pasifik adaları sakinlerince düzenlenen yürüyüşe 5 bin

kişi katıldı.

Yeni Zelanda genelindeki yürüyüşlerde de binlerce kişi

yer aldı. Wellington'daki parlamento önünde

konuşan Anglikan piskopos Justin Duckworth, gezegeni korumanın tüm vatandaşların sorumluluğu

olduğunu kaydetti.

