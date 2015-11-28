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Yaşam
Deutsche Welle

İklim değişikliğine karşı yürüdüler

Asya-Pasifik bölgesinde binlerce kişi iklim değişikliği konusunda harekete geçilmesi için düzenlenen yürüyüşe katıldı.

28 Kasım 2015 13:54

Avustralya, Bangladeş, Japonya, Yeni Zelanda ve Filipinler'de düzenlenen yürüyüşler, iklim
değişikliğinin etkileri konusunda duyulan endişeyi ortaya koydu.

Yürüyüşlere katılanlar Paris'te düzenlenecek İklim Zirvesi'nde çözüm bulunmasını istedi.

Gösterilerde, yenilenebilir enerjiye geçilmesi çağrısında bulunuldu ve deniz seviyelerinin yükselmesi
ışığında Pasifik adalarının sakinlerinin durumuna dikkat çekildi.

Filipinler'in başkenti Manila'da yürüyen 3
bin kadar din adamı, öğrenci ve aktivist aşırı hava
olaylarının sorumlusu olarak gördükleri iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için karbondioksit
emisyonlarını düşürülmesini istedi.

Avustralya'da Brisbane'de ise Aborjinler ve Pasifik adaları sakinlerince düzenlenen yürüyüşe 5 bin
kişi katıldı.

Yeni Zelanda genelindeki yürüyüşlerde de binlerce kişi
yer aldı. Wellington'daki parlamento önünde
konuşan Anglikan piskopos Justin Duckworth, gezegeni korumanın tüm vatandaşların sorumluluğu
olduğunu kaydetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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