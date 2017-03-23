T24 LogoT24 Logo
Çevre

İklim değişikliğine karşı 'Dünya Saati': Cumartesi akşamı ışıklar kapanıyor

Küresel iklim değişikliği ile ilgili farkındalık yaratmak için her yıl mart ayında bir saatliğine ışıklar kapatılıyor

23 Mart 2017 19:46

Her yıl milyonlarca insanın, bir saatliğine ışıkları kapatarak küresel iklim değişikliği konusunda önemli bir farkındalık oluşturmasını sağlayan Dünya Saati (Earth Hour) etkinliği bu yıl 25 Mart Cumartesi günü, 20.30-21.30 saatleri arasında gerçekleşecek.

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) tarafından yürütülen ve dünyanın en büyük çevre eylemi olarak kabul edilen Dünya Saati etkinliğine, 2016 yılında Türkiye’nin de aralarında yer aldığı 178 ülkeden milyonlarca insan katılmıştı.

Etkinlik kapsamında dünyadaki önemli bazı anıtsal yapıtların da ışıkları bir saat süreyle kapalı olacak. Türkiye'den İzmir Saat Kulesi, Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Süleymaniye Cami, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri ile Nevşehir Uçhisar Kalesi ve Kurşunlu Külliyesi 25 Mart'ta 1 saat süreyle ışıkları kapatılacak anıtsal yapılar olarak belirlendi. Etkinliğine katılacak kurumlar da aynı saatte önemli binalarının dekoratif aydınlatmalarını kapatacak.

Etkinliğe katılmak isteyenler kayıt yaptıracak

Türkiye'deki Dünya Saati etkinliği kapsamında ayrıca, iklim değişikliği nedeniyle tehdit altındaki Akdeniz ormanlarının korunması için bağış kampanyası başlatılacak.

Etkinliğe katılmak isteyen birey ve kurumlar, dunyasaati.org internet sitesi üzerinden kayıt yaptırabilecek.

WWF önderliğinde düzenlenen Dünya Saati etkinliği 2007'de Sydney'de başladı. Dünya genelinde her yıl mart ayında yapılan etkinliğe geçen yıl 178 ülkeden katılım sağlandı.

ETİKETLER

Dünya Saatiiklim değişikliğiEarth HouretkinlikDoğal Hayatı Koruma Vakfıışıklarkapatılacakçevre

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24