İklim değişikliğine karşı 'Dünya Saati': Cumartesi akşamı ışıklar kapanıyor

Her yıl milyonlarca insanın, bir saatliğine ışıkları kapatarak küresel iklim değişikliği konusunda önemli bir farkındalık oluşturmasını sağlayan Dünya Saati (Earth Hour) etkinliği bu yıl 25 Mart Cumartesi günü, 20.30-21.30 saatleri arasında gerçekleşecek.

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) tarafından yürütülen ve dünyanın en büyük çevre eylemi olarak kabul edilen Dünya Saati etkinliğine, 2016 yılında Türkiye’nin de aralarında yer aldığı 178 ülkeden milyonlarca insan katılmıştı.

Etkinlik kapsamında dünyadaki önemli bazı anıtsal yapıtların da ışıkları bir saat süreyle kapalı olacak. Türkiye'den İzmir Saat Kulesi, Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Süleymaniye Cami, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri ile Nevşehir Uçhisar Kalesi ve Kurşunlu Külliyesi 25 Mart'ta 1 saat süreyle ışıkları kapatılacak anıtsal yapılar olarak belirlendi. Etkinliğine katılacak kurumlar da aynı saatte önemli binalarının dekoratif aydınlatmalarını kapatacak.

Etkinliğe katılmak isteyenler kayıt yaptıracak

Türkiye'deki Dünya Saati etkinliği kapsamında ayrıca, iklim değişikliği nedeniyle tehdit altındaki Akdeniz ormanlarının korunması için bağış kampanyası başlatılacak.

Etkinliğe katılmak isteyen birey ve kurumlar, dunyasaati.org internet sitesi üzerinden kayıt yaptırabilecek.

WWF önderliğinde düzenlenen Dünya Saati etkinliği 2007'de Sydney'de başladı. Dünya genelinde her yıl mart ayında yapılan etkinliğe geçen yıl 178 ülkeden katılım sağlandı.