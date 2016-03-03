'İklim değişikliği yüz binlerce kişiyi öldürecek'



İngiltere'nin tanınmış üniversitelerinden Oxford'un uzmanlarınca hazırlanan iklim değişikliği araştırmasının sonuçları "The Lancet" isimli tıp dergisinde yayımlandı.

Araştırmaya göre iklim değişikliği, sel ve fırtına gibi aşırı hava olaylarını tetikliyor. Ayrıca iklim değişikliğine bağlı olarak birçok üründe rekolte kaybı ve kalite düşüşü kaydediliyor.

Uzmanlara göre tarım ürünlerindeki kayıp, insanların günlük ortalama kalori tüketiminin azalmasına yol açacak. Meyve tüketiminde azalma oranı yüzde 4'e ulaşacak.

Kalp krizi, kanser ve felç

Azalan meyve ve sebze tüketimi ise kalp krizi, kanser ve felce bağlı ölüm vakalarının sayısını artıracak. Uzmanlar iklim değişikliğine bağlı zincirleme gelişmelerin etkisiyle hayatını kaybedebileceklerin sayısını 529 bin olarak hesapladı.

Araştırmayı yürüten Oxford ekibinin başkanı Marco Springmann, "Gıda zincirinde meydana gelebilecek en küçük değişikliğin dahi insan sağlığı üzerinde geniş boyutlu etkileri olabileceğine" dikkat çekti.

Dünya Bankası da uyarmıştı

Dünya Bankası tarafından geçen yıl yayınlanan bir raporda da iklim değişikliği konusunda uyarıda bulunulmuş, 15 yıl içinde 100 milyon dolayında kişinin yoksulluğa süreklenebileceği belirtilmişti.