İklim değişikliği termometreye vurdu

İklim değişikliği sonucu küresel ölçekte dünyanın 4 derece ısınacağı uyarısı yapılırken bilim adamlarının önlem almak üzere harekete geçtiği belirtildi. İngiliz Guardian gazetesinin manşetten verdiği haberde, dünya üzerinde sıcaklıkların 4 derece artmasının bir felaketle sonuçlanabileceği kaydedildi.



Global ısınmanın sonuçları hakkında felaket uyarısı. Guardian gazetesinin haberine göre araştırmacılar global ısınmanın dünya üzerindeki sıcaklıkları 4 derece artıracağı uyarısını yaparken, bu durumun başta tarım olmak üzere çeşitli sektörlere ağır darbe vuracağını ifade ettiler.



Haberde, İngiliz hükümetinin hazırlattığı 2006 iklim değişikliği ile ilgili önlemlerin gözden geçirilmesi raporunda, her sene kıyı taşkınlarından 7 ila 300 milyon arası kişinin etkilenebileceği, Güney Afrika’da su kullanılırlığının yüzde 30 ila 50 arasında azalabileceği ve Akdeniz’de zirai kazançların yüzde 15 ila 35 arasında azalırken, hayvan ve bitki türlerinin yüzde 20 ila 50’sinin soyunun tükenmesi ile karşı karşıya kalabileceği belirtildi.



Kuraklığa dayanıklı bitkilerin yaygınlaşmasının beklendiğini bildiren haberde, İngiltere’nin küresel ısınmadan yükselen deniz yüzeyleri ve denizden uzak bölgelerde yaşanabilecek olan taşkınlar şeklinde etkileneceği ifade edildi.