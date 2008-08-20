İklim değişikliği su krizine yol açacak

İsveç'in başkenti Stockholm'de yapılan ''Dünya Su Haftası Forumu''nda sunulan, Birleşmiş Millet (BM) tarafından hazırlanan ''İklim değişiklikleri ve su'' konulu rapora göre, dünyadaki iklim değişiklikleri su kaynaklarını da etkiliyor.Rapora göre, 2050 yılında dünyada iki milyar insan sudan yoksun kalacak, 30 yıl sonra da 3 milyar insan kullanılabilir su kaynaklarını kaybedecek.



Kaynaklar hızla tükeniyor



Dünya Su Haftası Forumuna sunulan BM raporunu tanıtan Hollandalı yetkili Michael van der Valk, iklim değişikliklerinin su kaynaklarını da etkilediğine dikkati çekti. Amacın, dünyada su konusunda yaşanan durumunun ciddiyetini karar verici durumunda bulunan politikacılara daha ayrıntılı göstermek ve çözüm arayışlarını hızlandırmak olduğunu söyleyen Michael van der Valk, yağışların azalmasıyla birçok ülkede su rezervlerinin kuruduğunu anlattı. Rapora göre, dünya nüfusu ile birlikte tarım ve sanayi üretimi artıyor, dünyanın ekonomisi büyüyor ancak su kaynakları hızla tükeniyor.



Raporda ayrıca özetle şu başlıklar yer aldı:

Dünya nüfusunun yüzde 20'sini oluşturan 30 ülke su sıkıntısı ile karşı karşıya. 2025 yılında ise bu ülke sayısı 50'ye çıkacak ve dünya nüfusunun yüzde 25'i su sıkıntısı ile yüz yüze gelecek. Dünyada 1950'li yıllara göre su rezervleri yüzde 15 ila 30 oranında azaldı. Buna karşılık 2050 yılında su gereksinimi bugünkünden yüzde 50 fazla olacak. İklim değişiklikleri su rezervlerini de etkilediği için, değişiklikler global krize neden olacak.



Su tüketimi gelişmiş ülkelerde daha fazla



Forumda sunulan bildirilere göre, Kuzey Avrupa ülkelerindeki kişi başı su tüketimi, diğer Avrupa ülkelerinin iki katı. Gelişmekte olan ülkelerde ise su tüketimi çok düşük. Verilere göre, gelişmiş bir ülkede doğan çocuk, gelişmekte olan bir ülkede doğan çocuğa göre yüzde 30 daha fazla su harcıyor. Dünyada şu anda bulunan suyun yüzde 97.5'i tuzlu sulardan oluşuyor. Tatlı suyun oranı ise sadece yüzde 2.5. Tatlı suyun yüzde 70'i kutuplarda donmuş halde, yüzde 30'u yeraltında bulunuyor.



Genel olarak hastalıkların yüzde 88'i sağlıksız içme suyu ve yetersiz hijyenik koşullardan kaynaklanıyor. Bu da gelişmekte olan ülkelerde yılda 5 milyar iş günü kayıp anlamına geliyor.Dünyada 2.5 milyar insan tuvalet ihtiyacını uygun koşullarda gideremiyor, bu da yılda 1.4 milyon, günde 5 bin çocuğun önlenebilir ishalden ölümüne neden oluyor.



Verilere göre, ABD'de gıdaların yüzde 30'u çöpe atılıyor. Bu 40 trilyon litre su, yani 500 milyon insanın su gereksinimi anlamına geliyor. Gelişmekte olan ülkelerde endüstri atıklarının yüzde 70'i suya karışıyor. Ayrıca Asya'daki bütün nehirler Avrupa'da ise 5 nehir kirli. Stockholm Su Enstitüsünün desteğiyle 1991 yılından bu yana düzenlenen Dünya Su Haftası Forumu'na 140 ülkeden 2000 araştırmacı, sanayici ve politikacı katılıyor. Forumda, katılımcılar daha temiz ve sağlıklı bir çevre için işbirliğini ön planda tutuyor ve değişen iklim koşullarında daha temiz bir dünya ile birlikte aşırı su kullanımını önlemeye yönelik tedbirler ele alınıyor.