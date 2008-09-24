İklim değişikliği sağlık riski oluşturuyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), iklim değişikliğinin sağlık riski oluşturduğunu bildirdi ve küresel ısınma nedeniyle hastalıkların ve gıda sıkıntısının da arttığı Asya Pasifik bölgesinde halk sağlığı riskine karşı acil harekete geçilmesi çağrısında bulundu.



DSÖ'nün, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen bir haftalık bölgesel konferansında katılımcılar, hükümetlere ve uluslararası kuruluşlara küresel ısınmasının artışının önlenmesi ve değişikliğe uyum sağlanmasıyla ilgili planlara sağlık kaygılarının dahil edilmesi çağrısında bulunulduğu taslağı değerlendiriyor.



Taslakta, iklim değişikliğinin yol açtığı sağlık sorunlarıyla ilgili verilerin sınırlı olduğuna işaret edilerek, hükümetlerin küresel ısınmanın sağlığa etkisiyle ilgili çalışmalar yapması, halkın bilinçlendirilmesini sağlaması, sağlığa etkilerinin azaltılması için tedbirleri artırması gerektiği kaydedildi.



İklim değişikliğinin sağlık üzerine etkileriyle ilgili sınırlı bilgilerin de çoğu zaman tutarsız olduğu ve şeffaf biçimde nadiren paylaşıldığı da belirtilen taslakta, DSÖ'nün bu konuda bölgede çalışmalar yapacak hükümetlere teknik rehberlik ve fon desteği sağlayacağı bildirildi.



Taslakta, küresel ısınmaya yol açan sera etkisi yaratan gazların salımının azaltılması için alınabilecek tedbirlere örnek olarak, ulaşımda motorlu araçlar yerine bisiklet gibi araçların kullanılması, özel otomobillerin kullanımının azaltılması verildi.



DSÖ'nün bölge sorumlusu Şigeru Omi de düzenlediği basın toplantısında, iklim değişikliğinin Asya Pasifik bölgesinde önde gelen sağlık tehditleri arasında geldiğini belirterek, bölgede dang hastalığı, sıtma ve diğer hastalıkların artabileceği uyarısında bulundu.



Omi, okyanus sularının yükselmesinin, Pasifik'te deniz seviyesine yakın ada ülkelerini ve bölgeleri kısa süre içinde tehdit edebileceğini belirtti.



Küresel ısınmanın artmasının sıtma ve dang hastalığını taşıyan sivrisineklerin yayılma alanını genişletebileceğini, sıcak hava dalgalarına ve gıda güvenliğini tehdit eden kuraklığa yol açabileceğini vurgulayan Omi, gezegenin ısınmasının bazı hastalıklar üzerinde etkisi olduğunu kaydetti ve buna örnek olarak dang gibi bazı hastalıkların daha önce hiç görülmedikleri bölgelerde görülmeye başlamasını gösterdi.



(AA)