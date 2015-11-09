'İklim değişikliği milyonlarca kişi yoksullaştıracak'



Dünya Bankası tarafından dün yayınlanan raporda, iklim değişikliğinin önümüzdeki 15 yıl içinde en çok Sahra Altı Afrika ve Güney Asya'da etkili olacağı belirtildi.

Araştırmaya göre iklim değişikliği 2030 yılına kadar Afrika'nın geniş kesimlerinde yiyecek maddeleri fiyatlarının artışına neden olacak. Buna bağlı olarak yoksulluk ve yetersiz beslenme artacak. 2-3 derecelik küresel sıcaklık artışı sıtma hastalığını yaygınlaştıracak. Sıtmaya yakalananların 150 milyon civarında artacağı tahmin ediliyor.

Paris zirvesi bu ay sonunda

Dünya Bankası uzmanları, senaryonun önüne geçmek için bir dizi öneri sıraladı. Kalkınma hedefleri belirlenirken iklim değişikliği faktörünün göz önünde tutulması istendi. Bu çerçevede sel felaketleriyle daha iyi mücadele edebilmek amacıyla drenaj kanalları açılması gerektiği vurgulandı.

BM İklim Değişikliği Konferansı (COP21), 31 Kasım – 11 Aralık 2015 tarihleri arasında Paris'te yapılacak. Paris'teki zirvenin en belirleyici konularından birini iklim değişikliğinin etkileriyle baş edilebilmesi için yoksul ülkelere finansman sağlanması oluşturuyor.

Küresel ısınma artışı

Paris'te yapılacak zirvenin bir diğer çetrefilli ayağı ise ülkelerin gönüllü olarak düşürmeyi taahhüt ettikleri sera gazı emisyonu oranları ile küresel ısınma artışının 2 derece ile sınırlanması hedefinin tutturulmasının mümkün olmaması.

Almanya Federal Çevre Bakanı Barbara Hendricks, daha önce yaptığı bir açıklamada, taahhüt edilen oranlarla küresel ısınmanın ancak 2,7 derece ile sınırlandırılabileceği uyarısında bulunmuştu.