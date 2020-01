İklim değişikliği konferansında ABD protesto edildi

Deniz Kılınç / İstanbul, 17 Kasım (DHA) - Almanya\'nın Bonn kentinde bu yıl 23\'üncüsü düzenlenen BM İklim Değişikliği Konferansı\'nda (COP23) ABD yetkilileri, yeşil enerji destekçileri ve diğer katılımcılar tarafından protesto edildi.

Konferansın son gününde gerçekleşen olayda, ABD hükümeti yetkilileri ve kömür şirketleri temsilcileri BM toplantısı sırasında bir \"yan etkinlik\" oluşturarak, kömür ve doğalgaz kullanımının devam etmesi gerektiğini tartıştı. ABD Başkanı Donald Trump\'ın özel enerji ve çevre asistanı George David Banks etkinlikte, \"Tartışmasız olarak fosil yakıtların kullanımı devam edecek. Kullanılan kömür ve fosil yakıtların, dünya genelindeki herkesin iyiliği için temiz ve kullanışlı olması gerektiğine inanıyoruz\" dedi. ABD hükümeti tarafından bu yıl düzenlenen ve \"İklim Değişikliğini Azaltmada Temiz ve Kullanışlı Fosil Yakıt ve Nükleer Gücün Rolü (The Role of Cleaner and More Efficient Fossil Fuels and Nuclear Power in Climate Mitigation)\" ismini taşıyan etkinlikte yetkililerin açıklamaları, yeşil enerji destekçilerinin protestosuna neden oldu.

Etkinliğin sona ermesiyle sahneden ayrılan temsilcileri protestocular karşıladı. \"Yalan söylüyorsunuz!\" ve \"Temiz kömür diye bir şey yok!\" gibi sloganlarla ABD hükümetinin iklim değişikliğindeki rolünü protesto eden aktivistler, konferansın diğer katılımcılarından destek gördü. Fiji Başbakanı ve COP23\'ün bu yılki başkanı Frank Bainimarama konuyla ilgili, \"Artık kömür hakkında konuşmaya gerek yok çünkü iklim değişikliği bağlamında kömürün dünyaya ne kadar zarar verdiğini biliyoruz\" dedi.

ABD hükümetinin düzenlediği etkinlik, çoğu elçinin ve katılımcının 2015 yılında 200 ülke tarafından imzalanan Paris İklim Anlaşması kurallarını yerine getirmek için çalıştığı konferansta bir hakaret olarak görüldü.